Укр

"Тройничок с Господом": звезда OnlyFans ошарашила мужа пикантным признанием

Автор
Дмитрий Симоненко
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Модель из Колорадо читает молитву перед сексом
Модель из Колорадо читает молитву перед сексом

Секс втроем с богом — это лучший секс в жизни 45-летней модели социальных сетей

Жизнь не перестает удивлять неожиданными поворотами. Недавно стало известно, что американская актриса Эллисон Мэк проведет ближайшие три года в местах лишения свободы. Ее приговорили к трем годам тюремного заключения за участие в секс-секте Nxivm.

 Другая американка, Нита Мари, модель OnlyFans утверждает, что у нее регулярные "тройнички" с богом — и что это лучший секс, который у нее когда-либо был. Об этом пишет ежедневное интернет-издание Mirror.co.uk. "Телеграф" не имеет целью оскорбить чувства верующих, а только предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

45-летняя Нита Мари говорит, что "переживает рай" каждый раз, когда приглашает господа присоединиться к ней и ее мужу в постели. Она утверждает, что они делают это не реже двух раз в неделю.

Американка говорит, что ее муж не всегда знает, что к нему в постели присоединяется еще кто-то
Американка говорит, что ее муж не всегда знает, что к нему в постели присоединяется еще кто-то

Американка из Колорадо признает, что ее муж не всегда знает, что к нему в постели присоединяется небесный отец. При этом она утверждает, что чувствует его присутствие, даже если он не появляется в физической форме.

Чтение молитвы перед тем, как они приступят к "делу", по мнению Ниты, улучшило ее оргазмы, и ее сексуальная жизнь теперь "лучше, чем когда-либо ранее".

"Когда вы приглашаете бога стать частью секса, вы меняете действие с чисто физического на нечто священное и духовное", — объясняет она.

"Я просила "его" присоединиться ко мне и моему мужу с самого первого раза, когда мы занимались любовью, — делится опытом американская модель, — Нет ничего более приятного, чем когда вы испытываете любовь бога к вам, при этом доставляя удовольствие своему партнеру".

Американская модель испытывает любовь бога, доставляя удовольствие партнеру
Американская модель испытывает любовь бога, доставляя удовольствие партнеру

Это не первый раз, когда модель делится своей тесной связью с богом. Ранее она попадала в заголовки газет, когда утверждала, что бог сказал ей "продолжить стриптиз", имея в виду карьеру модели в OnlyFans.

 "Мой муж не всегда знает, когда я прошу бога принять участие в наших занятиях любовью, но, уверена, он бы не стал возражать", — рассказывает Нита.

Мать двоих детей, которая делится сексуальным контентом со своим миллионом подписчиков в Instagram, также утверждает, что включение бога в ее занятия любовью улучшает ее оргазмы.

Теги:
#Модель #Секс #Сексуальная жизнь #OnlyFans
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