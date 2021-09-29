"Тройничок с Господом": звезда OnlyFans ошарашила мужа пикантным признанием

Секс втроем с богом — это лучший секс в жизни 45-летней модели социальных сетей

Жизнь не перестает удивлять неожиданными поворотами. Недавно стало известно, что американская актриса Эллисон Мэк проведет ближайшие три года в местах лишения свободы. Ее приговорили к трем годам тюремного заключения за участие в секс-секте Nxivm.

Другая американка, Нита Мари, модель OnlyFans утверждает, что у нее регулярные "тройнички" с богом — и что это лучший секс, который у нее когда-либо был. Об этом пишет ежедневное интернет-издание Mirror.co.uk. "Телеграф" не имеет целью оскорбить чувства верующих, а только предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

45-летняя Нита Мари говорит, что "переживает рай" каждый раз, когда приглашает господа присоединиться к ней и ее мужу в постели. Она утверждает, что они делают это не реже двух раз в неделю.

Американка говорит, что ее муж не всегда знает, что к нему в постели присоединяется еще кто-то

Американка из Колорадо признает, что ее муж не всегда знает, что к нему в постели присоединяется небесный отец. При этом она утверждает, что чувствует его присутствие, даже если он не появляется в физической форме.

Чтение молитвы перед тем, как они приступят к "делу", по мнению Ниты, улучшило ее оргазмы, и ее сексуальная жизнь теперь "лучше, чем когда-либо ранее".

"Когда вы приглашаете бога стать частью секса, вы меняете действие с чисто физического на нечто священное и духовное", — объясняет она.

"Я просила "его" присоединиться ко мне и моему мужу с самого первого раза, когда мы занимались любовью, — делится опытом американская модель, — Нет ничего более приятного, чем когда вы испытываете любовь бога к вам, при этом доставляя удовольствие своему партнеру".

Американская модель испытывает любовь бога, доставляя удовольствие партнеру

Это не первый раз, когда модель делится своей тесной связью с богом. Ранее она попадала в заголовки газет, когда утверждала, что бог сказал ей "продолжить стриптиз", имея в виду карьеру модели в OnlyFans.

"Мой муж не всегда знает, когда я прошу бога принять участие в наших занятиях любовью, но, уверена, он бы не стал возражать", — рассказывает Нита.

Мать двоих детей, которая делится сексуальным контентом со своим миллионом подписчиков в Instagram, также утверждает, что включение бога в ее занятия любовью улучшает ее оргазмы.