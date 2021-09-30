"Нема чим дихати": українська актриса поскаржилася на жахливі умови у потягах "Укрзалізниці"

Римма Зюбіна зазначила, що крісла настільки незручні, що висидіти в них 8 годин неможливо.

Українська актриса і зірка серіалу "Люся. Інтерн" Римма Зюбіна поскаржилася на некомфортні умови в поїздах "Укрзалізниці". За словами актриси, в поїзді, який йде майже 8 годин, абсолютно некомфортні місця для сидіння. Крім того, навіть в середині вагона стоїть неприємний запах через пасажирів, що палять в тамбурі.

Відповідний пост актриса опублікувала на Facebook.

"Чому цей поїзд називається Інтерсіті і чому звичайні купейні вагони використовуються, як вагон 1 класу № 7 годин 43 хвилини їде 7650 поїзд Херсон-Київ. Про швидкості я не питаю, в NY за 9 летить літак, але чому ми повинні за 500 грн їхати сидячи там, де немає умов для комфортного сидіння? ", — написала Зюбіна.

Артистка також поскаржилася на куріння в тамбурах і відсутність на нього реакції з боку провідників. Актриса запропонувала збільшити штрафи, щоб більш ефективно боротися з курцями в поїздах, а на виручені гроші обладнати вагони зручними ергономічними кріслами.

У коментарях під постом Римми багато користувачів також поскаржилися на погані умови в поїздах "Укрзалізниці". Згадали про нетверезих попутників, з якими не можуть впоратися навіть провідники, на провідників, які самі ж курять, відсутність безпеки і на погані туалети.

Нагадаємо, що лише вчора "Телеграф" писав про те, що в поїзді "Укрзалізниці" чоловік напав і намагався зґвалтувати жінку, яка створила інтернет-комікса "Гусь" і дизайнера зі Львова Надію Кушнір. Провідник переселила її в інше купе, де до неї також намагалися чіплятися. За словами Кушнір, сусіди по вагону нічим їй не допомогли, а ілшь скаржилися на шум.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напав у 2020 році на журналістку Анастасію Лугову обвинувачений у цій справі помер раніше, ніж було оголошено остаточний вирок. Тоді через скандал був звільнений ряд співробітників.