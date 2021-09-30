"Нечем дышать": украинская актриса пожаловалась на отвратительные условия в поездах "Укрзализныци"

Римма Зюбина отметила, что кресла настолько неудобные, что высидеть в них 8 часов невозможно.

Украинская актриса и звезда сериала "Люся. Интерн" Римма Зюбина пожаловалась на некомфортные условия в поездах "Укрзализныци". По словам актрисы, в поезде, который идет почти 8 часов, совершенно некомфортные места для сидения. Кроме того, даже в середине вагона стоит неприятный запах из-за пассажиров, курящих в тамбуре.

Соответсвующий пост актриса опубликовала на Facebook.

"Почему этот поезд называется Интерсити и почему обычные купейные вагоны используются, как вагон 1 класса? 7 часов 43 минуты едет 7650 поезд Херсон-Киев. О скорости я не спрашиваю, в NY за 9 летит самолет, но почему мы должны за 500 грн ехать сидя там, где нет условий для комфортного сидения?", — написала Зюбина.

Артистка также пожаловалась на курение в тамбурах и отсутствие на него реакции со стороны проводников. Актриса предложила увеличить штрафы, чтобы более эффективно бороться с курильщиками в поездах, а на вырученные деньги оборудовать вагоны удобными эргономичными креслами.

В комментариях под постом Риммы многие пользователи также пожаловались на плохие условия в поездах "Укрзализныци". Вспомнили о нетрезвых попутчиках, с которыми не могут справиться даже проводники, на проводников, которые сами же курят, отсутствие безопасности и на плохие туалеты.

Напомним, что лишь вчера "Телеграф" писал о том, что в поезде "Укрзализныци" мужчина напал и пытался изнасиловать создательницу интернет-комикса "Гусь" и дизайнера из Львова Надежду Кушнир. Проводник переселила ее в другое купе, где к ней также пытались приставать. По словам Кушнир, соседи по вагону ничем ей не помогли, а илшь жаловались на шум.

Ранее "Телеграф" сообщал, что напавший в 2020 году на журналистку Анастасию Луговую обвиняемый по этому делу умер раньше, чем был объявлен окончательный приговор. Тогда из-за разгоревшегося скандала был уволен ряд сотрудников.