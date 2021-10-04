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Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера відмітив 24-річчя: миле привітання батька (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Арнольд Шварценеггер і його син Джозеф Баена Новина оновлена 04 жовтня 2021, 21:33
Арнольд Шварценеггер і його син Джозеф Баена

74-річна знаменитість привітав Джозефа Баена з днем народження

Голлівудський актор, продюсер і культурист Арнольд Шварценеггер, який у своєму віці може похвалитися відмінною спортивною формою, в день народження свого позашлюбного сина Джозефа Баена похвалив його за відданість кар’єрі і спорту.

На своїй сторінці в Twitter знаменитість привітав сина з 24-річчям.

"З днем народження, @projoe2! Я так пишаюся тобою і люблю тебе! Ти штурмуєш тренажерний зал, свою кар’єру в сфері нерухомості і акторську майстерность. Я знаю, що це буде ще один фантастичний рік", — написав актор, прикріпивши до твіту кілька спільних фото з сином.

Сам Джозеф поділився в Інстаграмі, масштабний збій в якому стався 4 жовтня по всьому світу, фотографією разом з Арнольдом і зведеним братом Роджером Баена.

Арнольд Шварценеггер з сином Джозефом
Арнольд Шварценеггер з сином Джозефом

Джозеф Баена — це позашлюбний син голлівудського актора від колишньої покоївки. Шварценеггер зрадив своїй дружині Марії, з якою перебував у шлюбі більше 25 років. До того моменту, коли народився Джозеф, у актора і його дружини було вже четверо спільних дітей.

Теги:
#Арнольд Шварцнегер #Джозеф Баена
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