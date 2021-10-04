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Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера отметил 24-летие: милое поздравления отца (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Арнольд Шварценеггер и его сын Джозеф Баэна Новость обновлена 04 октября 2021, 21:33
Арнольд Шварценеггер и его сын Джозеф Баэна

74-летняя знаменитость поздравил Джозефа Баэна с днем рождения

Голливудский актер, продюсер и культурист Арнольд Шварценеггер, который в своем возрасте может похвастаться отличной спортивной формой, в день рождения своего внебрачного сына Джозефа Баэна похвалил его за преданность карьере и спорту.

На своей странице в Twitter знаменитость поздравил сына с 24-летием.

"С днём рождения, @projoe2! Я так горжусь тобой и люблю тебя! Ты сокрушаешься в тренажерном зале, в своей карьере в сфере недвижимости и в актерском мастерстве. Я знаю, что это будет еще один фантастический год", — написал актер, прикрепив к твиту несколько совместных фото с сыном.

Сам Джозеф поделился в Инстаграме, масштабный сбой в котором произошел 4 октября по всему миру, фотографией вместе с Арнольдом и сводным братом Роджером Баэной.

Арнольд Шварценеггер с сыном Джозефом
Арнольд Шварценеггер с сыном Джозефом

Джозеф Баэна — это внебрачный сын голливудского актера от бывшей горничной. Шварценеггер изменил своей жене Марии, с которой находился в браке более 25 лет. К тому моменту, когда родился Джозеф, у актера и его супруги было уже четверо совместных детей.

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#Арнольд Шварценеггер #Джозеф Баэна
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