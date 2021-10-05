"Глибоке проникнення у внутрішній світ персонажа": в ОП пояснили, за що Петрожицькій дали звання заслуженої

Дар'я Петрожицька отримала звання за роль Лізи в серіалі "Папік".

Українська актриса Дарʼя Петрожицька була нагороджена званням "Заслужений артист України", що не зовсім сподобалося багатьом користувачам мережі. Ця новина викликала подив, тому що дівчина ще маловідома актриса, за фактом, найбільш пізнавана лише за роль в серіалі "Папік", який до речі транслювався і на російському телеканалі "СТС".

На численні запитання "чому", "за що" і "за які заслуги" відповіли в Офісі президента.

Було відзначено, що почесне звання "Заслуженого артиста України" було присвоєно Петрожицькій за її високу майстерність в акторській діяльності, блискучу роботу під час зйомок і глибоке проникнення у внутрішній світ свого персонажа (мається на увазі Ліза з "Папіка").

Нагадаємо, що Дарина Петрожицька — українська актриса театру і кіно. Дівчина родом з Чернігова. Виросла в сім’ї театралів, тому не дивно, що в якості своєї майбутньої професії вибрала саме акторство. Широку популярність Дарині принесла роль Лізи в серіалі "Папік". Також Петрожицька "засвітилася" в таких проєктах, як "Голос" і "Танці з зірками".

Раніше, "Телеграф" писав, що солістка гурту "Kazka" Олександра Заріцька після того, як стала учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками", скинула 12 кілограмів.