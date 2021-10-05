Укр

"Глубокое проникновение во внутренний мир персонажа": в ОП объяснили, за что Петрожицкой дали звание заслуженной

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Дарья Петрожицкая Новость обновлена 05 октября 2021, 11:09
Дарья Петрожицкая

Дарья Петрожицкая получила звание за роль Лизы в сериале "Папик".

Украинская актриса Дарья Петрожицкая была награждена званием "Заслуженный артист Украины", что не совсем понравилось многим пользователям сети. Эта новость вызвала недоумение, потому что девушка еще малоизвестная актриса, по факту наиболее узнаваема лишь за роль в сериале "Папик", который кстати транслировался и на российском телеканале "СТС".

На многочисленные вопросы "почему", "за что" и "за какие заслуги" ответили в Офисе президента.

Было отмечено, что почетное звание "Заслуженного артиста Украины" было присвоено Петрожицкой за ее высокое мастерство в актерской деятельности, блестящую работу во время съемок и глубокое проникновение во внутренний мир своего персонажа (имеется ввиду Лиза из "Папика").

Напомним, что Дарья Петрожицкая — украинская актриса театра и кино. Девушка родом из Чернигова. Выросла в семье театралов, поэтому неудивительно, что в качестве своей будущей профессии выбрала именно актерство. Широкую известность Дарье принесла роль Лизы в сериале "Папик". Также Петрожицкая "засветилась" в таких проектах, как "Голос" и "Танцы со звездами".

Ранее, "Телеграф" писал, что на торжественной церемонии "Человек года" Дарья Петрожицкая впервые представила общественности своего молодого человека Алексея.

Теги:
#Актриса #ОП #Офис Презедента #Дарья Петрожицкая
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