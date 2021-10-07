Пригода в стилі Star Wars: Disney відкривають можливість зануритися в світ "Зоряних воєн" (фото)

Корпорація Disney представила новий проект для любителів всесвіту "Зоряних воєн".

Вони пропонують стати героєм пригоди Star Wars: Galactic Starcruiser, в якій протягом двох днів можна відчути себе героєм відомої кіносаги.

Про це повідомляє сайт компанії.

Пригода "Зоряні війни: Галактичний зоряний крейсер" складається з прибуття в центр розваг Walt Disney World Resort, посадки на зоряний крейсер Halcyon і безлічі інтерактивів.

Так може виглядати вечір під час пригоди

Учасникам пригоди пропонують зупинитися в каюті або люксі з космічною панорамою, харчуватися екзотичними стравами "галактичної кухні", навчитися володіти світловим мечем, досліджувати космічний корабель і поспілкуватися з найпопулярнішими персонажами "Зоряних воєн".

Пригода зроблена в стилі імерсивного театру і обіцяє повне занурення в атмосферу Star Wars. Учасники самі вирішують — в якому напрямку піде історія — можна брати участь в секретних місіях, укладати угоди з контрабандистами або просто насолоджуватися улюбленим кіновсесвітом.

Пригода Star Wars: Galactic Starcruiser пропонує безліч інтерактивів

Відзначимо, що пригода почнеться в березні 2022 року, а широке бронювання доступно з 28 жовтня. Раніше забронювати можна тільки маючи особливі карти парку Дісней. У день відкриття вартість за стандартну двомісну каюту становить 5200 доларів, в гривневому еквіваленті — понад 137 тисяч за два дні.

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