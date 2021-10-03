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Відпочивай як мільйонер: Бренсон відкрив для туристів приватний Острів Москіто (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Point Estate на світанку
Point Estate на світанку

У маєтках на острові можна зняти кімнату або весь будинок, а добираються туди на вертольоті або човні.

Карибське море, Британські Віргінські острови і елітний відпочинок за ціною квартири в українському місті за ніч. Річард Бренсон, мультимільйонер, що злітав в космос, відкрив для туристів новий острів з максимально елітними умовами.

Інформацію для поціновувачів розмістили на Virgin Limited Edition.

На острові три вілли: маєток Бренсона, а також Oasis Estate і Point Estate. Вони знаходяться відокремлено і можна жити на самоті, або збиратися з іншим відпочивальниками на загальних частинах острова.

Кожне маєток — окрема територія з усім необхідним
Кожне маєток — окрема територія з усім необхідним
Пляжний будиночок — місце загального користування
Пляжний будиночок — місце загального користування

На острові доступні більярд, шахи, теніс, піші прогулянки, вітрильний спорт, кайтсерфінг і кайтбординг, серфінг з веслом, водні лижі і вейкбординг, сноркелинг і підводне плавання з аквалангом.

З пляжів острова відкривається захоплюючий вид
З пляжів острова відкривається захоплюючий вид

Площа острова всього 50 гектарів.

Райський куточок в маєтку на острові Москіто
Райський куточок в маєтку на острові Москіто
Так зверху виглядає один з маєтків на острові
Так зверху виглядає один з маєтків на острові

У кожній віллі є приватний кухар, який розробляє меню безпосередньо під гостя. Відзначається також, що відпочинок доступний при дотриманні карантинних заходів та гості будуть здавати тести на коронавірус.

З басейну відкривається вид на океан
З басейну відкривається вид на океан

Вартість елітного відпочинку в нових маєтках не уточнюється, але найбільший будинок на острові — маєток Бренсона на 11 кімнат здають в 2021-2022 році за ціною від 25 до 36,3 тисячі доларів США за ніч в залежності від сезону. В українському еквіваленті ця сума становить 665,6 — 966,5 тисяч гривень. Відзначимо — у цього маєтку є свій індивідуальний пляж.

Вид з одного з приміщень в маєток Бренсона
Вид з одного з приміщень в маєток Бренсона

Раніше "Телеграф" писав, що в Греції в жовтні можна бюджетно відпочити.

Теги:
#Відпочинок #Острів #Річард Бренсон
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