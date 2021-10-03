Отдыхай как миллионер: Брэнсон открыл для туристов частный Остров Москито (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 20
В поместьях на острове можно снять комнату или весь дом, а добираются туда на вертолете или лодке.
Карибское море, Британские Виргинские острова и элитный отдых по цене квартиры в украинском городе за ночь. Ричард Брэнсон, мультимиллионер слетавший в космос, открыл для туристов новый остров с максимально элитными условиями.
Информацию для ценителей разместили на Virgin Limited Edition.
На острове три виллы: поместье Брэнсона, а также Oasis Estate и Point Estate. Они находятся обособленно и можно жить в уединении, или собираться с остальным отдыхающими на общих частях острова.
На острове доступны бильярд, шахматы, теннис, пешие прогулки, парусный спорт, кайтсерфинг и кайтбординг, серфинг с веслом, водные лыжи и вейкбординг, сноркелинг и подводное плавание с аквалангом.
Площадь острова всего 50 гектаров.
В каждой вилле есть частный повар, который разрабатывает меню непосредственно под гостя. Отмечается также, что отдых доступен при соблюдении карантинных мер и гости будут сдавать тесты на коронавирус.
Стоимость элитного отдыха в новых поместьях не уточняется, но крупнейший дом на острове — поместье Брэнсона на 11 комнат сдают в 2021-2022 году по цене от 25 до 36,3 тысяч долларов США за ночь в зависимости от сезона. В украинском эквиваленте эта сумма составляет 665,6 — 966,5 тысяч гривен. Отметим — у этого поместья есть свой индивидуальный пляж.
Ранее "Телеграф" писал, что в Греции в октябре можно бюджетно отдохнуть.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-