Отдыхай как миллионер: Брэнсон открыл для туристов частный Остров Москито (фото)

В поместьях на острове можно снять комнату или весь дом, а добираются туда на вертолете или лодке.

Карибское море, Британские Виргинские острова и элитный отдых по цене квартиры в украинском городе за ночь. Ричард Брэнсон, мультимиллионер слетавший в космос, открыл для туристов новый остров с максимально элитными условиями.

Информацию для ценителей разместили на Virgin Limited Edition.

На острове три виллы: поместье Брэнсона, а также Oasis Estate и Point Estate. Они находятся обособленно и можно жить в уединении, или собираться с остальным отдыхающими на общих частях острова.

Каждое поместье - отдельная территория со всем необходимым

Пляжный домик - место общего пользования

На острове доступны бильярд, шахматы, теннис, пешие прогулки, парусный спорт, кайтсерфинг и кайтбординг, серфинг с веслом, водные лыжи и вейкбординг, сноркелинг и подводное плавание с аквалангом.

С пляжей острова открывается захватывающий вид

Площадь острова всего 50 гектаров.

Райский уголок в поместье на острове Москито

Так сверху выглядит одно из поместий на острове

В каждой вилле есть частный повар, который разрабатывает меню непосредственно под гостя. Отмечается также, что отдых доступен при соблюдении карантинных мер и гости будут сдавать тесты на коронавирус.

Из бассейна открывается вид на океан

Стоимость элитного отдыха в новых поместьях не уточняется, но крупнейший дом на острове — поместье Брэнсона на 11 комнат сдают в 2021-2022 году по цене от 25 до 36,3 тысяч долларов США за ночь в зависимости от сезона. В украинском эквиваленте эта сумма составляет 665,6 — 966,5 тысяч гривен. Отметим — у этого поместья есть свой индивидуальный пляж.

Вид из одного из помещений в поместье Брэнсона

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