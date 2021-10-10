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"Головні правила грибника": суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як обробляє білі гриби і маслюки

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
26
Старі гриби, а також дуже червиві краще відразу викидати Новина оновлена 10 жовтня 2021, 22:01
Старі гриби, а також дуже червиві краще відразу викидати

Володимир Ярославський поділився "секретами" обробки грибів від своїх батьків-грибників.

Грибний сезон у самому розпалі, а це значить, що зараз в лісах можна побачити багато людей, озброєних кошиками і ножами. На "тихе" полювання вирушив і суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф", кухар Володимир Ярославський зі своїми батьками.

На своїй сторінці в Інстаграм кулінар розповів про головні правила, якими він керується під час збору грибів та їх обробленні.

"Головне правило грибника від моїх батьків: переглянути дуже уважно кожен гриб вдома і якщо є хоч маленькі сумніви — викидати без роздумів!" — пише Ярославський.

Як обробляти лісові гриби:

  • Маслюки — спочатку потрібно почистити ножем, зняти шкірку з капелюшка, а далі вже їх можна мити. Краще робити це під проточною водою — так гриби дуже вбирають воду — це потім буде заважати їх смажити.
  • Білі гриби очищаємо ножем і спеціальною щіткою, як для бороди. А потім вже моєму. Якщо гриби трохи червиві, їх варто замочити в підсоленій воді.

Як готувати лісові гриби:

  • Білі, лисички, маслюки — Ярославський смажить без попередньої варіння. Відразу сирими і краще на антипригарній сковороді.
  • Підосичники, підберезники і польські кулінар радить відварити в підсоленій воді, з цибулиною, хвилин 10-15. Потім дає їм стекти і охолонути, а після вже підсмажує.

Раніше, "Телеграф" писав, що досвідчений грибник Юрій Соломченко розповів про секрети успішного збору, а також про корисні лайфхаки, що спрощують життя молодим грибникам.

Теги:
#Гриби #Білі гриби #Володимир Ярославський #Їстівні гриби #Майстер шеф #лісові гриби
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