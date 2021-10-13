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Яке свято 13 жовтня: народні прикмети і заборони

Автор
Анна Барабан
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Якщо 13 жовтня випав сніг, то довго він не пролежить
Якщо 13 жовтня випав сніг, то довго він не пролежить

За народним повір’ям, перед святом Покрови Пресвятої Богородиці по лісах бродять лісовики.

У середу, 13 жовтня, православна церква вшановує пам’ять священномученика Григорія, просвітника Вірменії, і пам’ять преподобного Григорія — засновника Пельшемского монастиря. У народі цей день називають Григор’євим.

Священномученик Григорій був родом з Парфії. Бувши єпископом, він проповідував Євангеліє і багатьох навернув до християнської віри. За це вірменський цар Тірідат наказав його скинути в глибокий рів.

Преподобний Григорій жив в місті Галич в 14 столітті. Святий вирішив покинути шикарний маєток, який отримав у спадок, і відправився в Богородице-Різдвяний монастир, де прийняв постриг. Коли Григорію виповнилося 104 роки, він покинув Діонісію і на березі річки Пельшми поставив собі келію.

Найголовніший обряд, якого люди дотримувалися в цю дату — це маніпуляції з соломою.
Найголовніший обряд, якого люди дотримувалися в цю дату — це маніпуляції з соломою.

День напередодні Покрови Пресвятої Богородиці дуже небезпечний. Вважається, що сьогодні нечиста сила ходить по землі і нападає на ослаблених людей. Для того, щоб уберегтися від біди, існують особливі звичаї. Так, наприклад, прикмети на 13 жовтня кажуть, що сьогодні потрібно обов’язково перестилати ліжко і можна навіть поміняти старий матрац на новий.

Щоб маленькі діти не хворіли на застуду, їх на порозі будинку обливали водою через решето.

В цю дату необхідно робити якомога більше добрих справ.

Що не можна робити 13 жовтня:

  • Заборонено надягати ношений одяг.
  • Не можна впускати в будинок того, хто в ньому ще жодного разу не був.
  • Не слід в цю середу приймати подарунки, в тому числі грошові.
  • Не рекомендується в цей день лінуватися.
  • Не варто вказувати навколишнім на їх помилки.
  • Не можна лаятися і сваритися.
  • Не можна ходити на природу, в ліс або по траві.

Народні прикмети 13 жовтня:

  1. Якщо сніг випав, то зима ще не скоро настане.
  2. Якщо журавлі відлетіли, зима буде рання і холодна.
  3. Білка чисто вилиняла — до гарної зими.
  4. Побачити вранці мороз на вікнах — до приходу гостей.
  5. Сухий сніг випав — до врожайного літа.
  6. Блідий і каламутний місяць в тумані — до негоди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні і державні свята відзначаються в жовтні 2021 року.

Теги:
#Свято #Прикмети #Заборони #Народні прикмети
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