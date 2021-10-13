Яке свято 13 жовтня: народні прикмети і заборони
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За народним повір’ям, перед святом Покрови Пресвятої Богородиці по лісах бродять лісовики.
У середу, 13 жовтня, православна церква вшановує пам’ять священномученика Григорія, просвітника Вірменії, і пам’ять преподобного Григорія — засновника Пельшемского монастиря. У народі цей день називають Григор’євим.
Священномученик Григорій був родом з Парфії. Бувши єпископом, він проповідував Євангеліє і багатьох навернув до християнської віри. За це вірменський цар Тірідат наказав його скинути в глибокий рів.
Преподобний Григорій жив в місті Галич в 14 столітті. Святий вирішив покинути шикарний маєток, який отримав у спадок, і відправився в Богородице-Різдвяний монастир, де прийняв постриг. Коли Григорію виповнилося 104 роки, він покинув Діонісію і на березі річки Пельшми поставив собі келію.
День напередодні Покрови Пресвятої Богородиці дуже небезпечний. Вважається, що сьогодні нечиста сила ходить по землі і нападає на ослаблених людей. Для того, щоб уберегтися від біди, існують особливі звичаї. Так, наприклад, прикмети на 13 жовтня кажуть, що сьогодні потрібно обов’язково перестилати ліжко і можна навіть поміняти старий матрац на новий.
Щоб маленькі діти не хворіли на застуду, їх на порозі будинку обливали водою через решето.
В цю дату необхідно робити якомога більше добрих справ.
Що не можна робити 13 жовтня:
- Заборонено надягати ношений одяг.
- Не можна впускати в будинок того, хто в ньому ще жодного разу не був.
- Не слід в цю середу приймати подарунки, в тому числі грошові.
- Не рекомендується в цей день лінуватися.
- Не варто вказувати навколишнім на їх помилки.
- Не можна лаятися і сваритися.
- Не можна ходити на природу, в ліс або по траві.
Народні прикмети 13 жовтня:
- Якщо сніг випав, то зима ще не скоро настане.
- Якщо журавлі відлетіли, зима буде рання і холодна.
- Білка чисто вилиняла — до гарної зими.
- Побачити вранці мороз на вікнах — до приходу гостей.
- Сухий сніг випав — до врожайного літа.
- Блідий і каламутний місяць в тумані — до негоди.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні і державні свята відзначаються в жовтні 2021 року.
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