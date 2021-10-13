Яке свято 13 жовтня: народні прикмети і заборони

За народним повір’ям, перед святом Покрови Пресвятої Богородиці по лісах бродять лісовики.

У середу, 13 жовтня, православна церква вшановує пам’ять священномученика Григорія, просвітника Вірменії, і пам’ять преподобного Григорія — засновника Пельшемского монастиря. У народі цей день називають Григор’євим.

Священномученик Григорій був родом з Парфії. Бувши єпископом, він проповідував Євангеліє і багатьох навернув до християнської віри. За це вірменський цар Тірідат наказав його скинути в глибокий рів.

Преподобний Григорій жив в місті Галич в 14 столітті. Святий вирішив покинути шикарний маєток, який отримав у спадок, і відправився в Богородице-Різдвяний монастир, де прийняв постриг. Коли Григорію виповнилося 104 роки, він покинув Діонісію і на березі річки Пельшми поставив собі келію.

Найголовніший обряд, якого люди дотримувалися в цю дату — це маніпуляції з соломою.

День напередодні Покрови Пресвятої Богородиці дуже небезпечний. Вважається, що сьогодні нечиста сила ходить по землі і нападає на ослаблених людей. Для того, щоб уберегтися від біди, існують особливі звичаї. Так, наприклад, прикмети на 13 жовтня кажуть, що сьогодні потрібно обов’язково перестилати ліжко і можна навіть поміняти старий матрац на новий.

Щоб маленькі діти не хворіли на застуду, їх на порозі будинку обливали водою через решето.

В цю дату необхідно робити якомога більше добрих справ.

Що не можна робити 13 жовтня:

Заборонено надягати ношений одяг.

Не можна впускати в будинок того, хто в ньому ще жодного разу не був.

Не слід в цю середу приймати подарунки, в тому числі грошові.

Не рекомендується в цей день лінуватися.

Не варто вказувати навколишнім на їх помилки.

Не можна лаятися і сваритися.

Не можна ходити на природу, в ліс або по траві.

Народні прикмети 13 жовтня:

Якщо сніг випав, то зима ще не скоро настане. Якщо журавлі відлетіли, зима буде рання і холодна. Білка чисто вилиняла — до гарної зими. Побачити вранці мороз на вікнах — до приходу гостей. Сухий сніг випав — до врожайного літа. Блідий і каламутний місяць в тумані — до негоди.

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