Какой праздник 13 октября: народные приметы и запреты
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По народному поверью, перед праздником Покров Пресвятой Богородицы по лесам бродят лешие.
В среду, 13 октября, православная церковь почитает память священномученика Григория, просветителя Армении, и память преподобного Григория – основателя Пельшемского монастыря. В народе этот день называют Григорьевым.
Священномученик Григорий был родом из Парфии. Будучи епископом, он проповедовал Евангелие и многих обратил в христианскую веру. За это армянский царь Тиридат приказал его сбросить в глубокий ров.
Преподобный Григорий жил в городе Галич в 14 веке. Святой решил покинуть, доставшееся ему по наследству, шикарное имение и отправился в Богородице-Рождественский монастырь, где принял постриг. Когда Григорию исполнилось 104 года, он покинул Дионисия и на берегу реки Пельшмы поставил себе келью.
В этот день накануне Покрова Пресвятой Богородицы очень опасный день. Считается, что сегодня нечистая сила ходит по земле и нападает на ослабленных людей. Для того чтобы уберечься от беды, существуют особые обычаи. Так, например, приметы на 13 октября говорят, что сегодня нужно обязательно перестилать постели и можно даже поменять старый матрас на новый.
Чтобы маленькие дети не болели простудой, их на пороге дома обливали водою через решето.
В эту дату необходимо делать как можно больше добрых дел.
Что нельзя делать 13 октября:
- Запрещено надевать ношеную одежду.
- Нельзя впускать в дом того, кто в нем еще ни разу не был.
- Не следует в эту среду принимать подарки, в том числе денежные.
- Не рекомендуется в этот день лениться.
- Не стоит указывать окружающим на их ошибки.
- Нельзя ругаться и ссориться.
- Нельзя ходить на природу, в лес или по лугам.
Народные приметы 13 октября:
- Если снег выпал, то зима ещё не скоро наступит.
- Если журавли отлетели, зима будет ранняя и холодная.
- Белка чисто вылиняла – к хорошей зиме.
- Увидеть поутру мороз на окнах – к приходу гостей.
- Сухой снег выпал – к урожайному лету.
- Бледная и мутная луна в тумане – к непогоде.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2021 года.
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