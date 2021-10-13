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Какой праздник 13 октября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Если 13 октября выпал снег, то долго он не пролежит
Если 13 октября выпал снег, то долго он не пролежит

По народному поверью, перед праздником Покров Пресвятой Богородицы по лесам бродят лешие.

В среду, 13 октября, православная церковь почитает память священномученика Григория, просветителя Армении, и память преподобного Григория – основателя Пельшемского монастыря. В народе этот день называют Григорьевым.

Священномученик Григорий был родом из Парфии. Будучи епископом, он проповедовал Евангелие и многих обратил в христианскую веру. За это армянский царь Тиридат приказал его сбросить в глубокий ров.

Преподобный Григорий жил в городе Галич в 14 веке. Святой решил покинуть, доставшееся ему по наследству, шикарное имение и отправился в Богородице-Рождественский монастырь, где принял постриг. Когда Григорию исполнилось 104 года, он покинул Дионисия и на берегу реки Пельшмы поставил себе келью.

Самый главный обряд, которого люди придерживались в эту дату — это манипуляции с соломой.
Самый главный обряд, которого люди придерживались в эту дату — это манипуляции с соломой.

В этот день накануне Покрова Пресвятой Богородицы очень опасный день. Считается, что сегодня нечистая сила ходит по земле и нападает на ослабленных людей. Для того чтобы уберечься от беды, существуют особые обычаи. Так, например, приметы на 13 октября говорят, что сегодня нужно обязательно перестилать постели и можно даже поменять старый матрас на новый. 

Чтобы маленькие дети не болели простудой, их на пороге дома обливали водою через решето.

В эту дату необходимо делать как можно больше добрых дел.

Что нельзя делать 13 октября:

  • Запрещено надевать ношеную одежду.
  • Нельзя впускать в дом того, кто в нем еще ни разу не был. 
  • Не следует в эту среду принимать подарки, в том числе денежные.
  • Не рекомендуется в этот день лениться.
  • Не стоит указывать окружающим на их ошибки.
  • Нельзя ругаться и ссориться. 
  • Нельзя ходить на природу, в лес или по лугам.

Народные приметы 13 октября:

  1. Если снег выпал, то зима ещё не скоро наступит.
  2. Если журавли отлетели, зима будет ранняя и холодная.
  3. Белка чисто вылиняла – к хорошей зиме.
  4. Увидеть поутру мороз на окнах – к приходу гостей.
  5. Сухой снег выпал – к урожайному лету.
  6. Бледная и мутная луна в тумане – к непогоде.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2021 года.

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы
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