Какой праздник 13 октября: народные приметы и запреты

По народному поверью, перед праздником Покров Пресвятой Богородицы по лесам бродят лешие.

В среду, 13 октября, православная церковь почитает память священномученика Григория, просветителя Армении, и память преподобного Григория – основателя Пельшемского монастыря. В народе этот день называют Григорьевым.

Священномученик Григорий был родом из Парфии. Будучи епископом, он проповедовал Евангелие и многих обратил в христианскую веру. За это армянский царь Тиридат приказал его сбросить в глубокий ров.

Преподобный Григорий жил в городе Галич в 14 веке. Святой решил покинуть, доставшееся ему по наследству, шикарное имение и отправился в Богородице-Рождественский монастырь, где принял постриг. Когда Григорию исполнилось 104 года, он покинул Дионисия и на берегу реки Пельшмы поставил себе келью.

Самый главный обряд, которого люди придерживались в эту дату — это манипуляции с соломой.

В этот день накануне Покрова Пресвятой Богородицы очень опасный день. Считается, что сегодня нечистая сила ходит по земле и нападает на ослабленных людей. Для того чтобы уберечься от беды, существуют особые обычаи. Так, например, приметы на 13 октября говорят, что сегодня нужно обязательно перестилать постели и можно даже поменять старый матрас на новый.

Чтобы маленькие дети не болели простудой, их на пороге дома обливали водою через решето.

В эту дату необходимо делать как можно больше добрых дел.

Что нельзя делать 13 октября:

Запрещено надевать ношеную одежду.

Нельзя впускать в дом того, кто в нем еще ни разу не был.

Не следует в эту среду принимать подарки, в том числе денежные.

Не рекомендуется в этот день лениться.

Не стоит указывать окружающим на их ошибки.

Нельзя ругаться и ссориться.

Нельзя ходить на природу, в лес или по лугам.

Народные приметы 13 октября:

Если снег выпал, то зима ещё не скоро наступит. Если журавли отлетели, зима будет ранняя и холодная. Белка чисто вылиняла – к хорошей зиме. Увидеть поутру мороз на окнах – к приходу гостей. Сухой снег выпал – к урожайному лету. Бледная и мутная луна в тумане – к непогоде.

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