Битва титанів: Пол Маккартні назвав The Rolling Stones "кавер-гуртом" — Мік Джаггер не змовчав
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Музиканти посперечалися, чий гурт залишив важливішу спадщину.
Соліст легендарного гурту The Beatles Пол Маккартні назвав інший не менш відомий бенд The Rolling Stones "блюзовоим кавер-гуртом".
Таку заяву Маккартні зробив у своєму новому інтерв’ю, передає nme.com.
У розмові з The New Yorker Маккартні розмірковував про спадщину The Beatles і зробив уточнення з приводу того, як довго група зберігає свою популярність. Прозвучало також, що "The Beatles працювали на ширшому діапазоні музичних мов, ніж їх колеги — Rolling Stones".
"Я не впевнений, що повинен це говорити, але це блюзовий кавер-гурт, ось що таке Stones, — заявив Маккартні. — Я думаю, наша мережа була трохи ширша, ніж у них".
На коментарі "бітла" пізніше відреагував фронтмен Rolling Stones Мік Джаггер, жартівливо зазначивши, що "між двома гуртами явно немає конкуренції".
"На щастя, одна група досі грає на стадіонах, а інша група не існує", — заявив Джаггер.
The Rolling Stones — британський рок-гурт, заснована в 1962-му році. Загальносвітовий тираж альбомів The Rolling Stones перевищив 250 мільйонів. За цими показниками група є однією з найуспішніших в історії. У 1989 році The Rolling Stones були включені в Зал слави рок-н-ролу, а в 2004 році зайняли четверте місце в списку "50 найбільших виконавців усіх часів за версією журналу Rolling Stone".
The Beatles — культова британський рок-гурт, заснована в 1960 році. У бенді грали Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Харрісон і Рінго Старр. Журнал Rolling Stone поставив The Beatles на 1-е місце в списку найбільших виконавців усіх часів. У списку "500 найкращих альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone" перше місце займає альбом Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Група завоювала десять нагород "Греммі".
Нагадаємо, що в серпні цього року вийшла нова автобіографія The Beatles на основі записаних діалогів.
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