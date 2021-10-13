Битва титанов: Пол Маккартни назвал The Rolling Stones "кавер-группой" - Мик Джаггер не смолчал
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Музыканты поспорили, чья группа оставила более важное наследие.
Солист легендарной группы The Beatles Пол Маккартни назвал другой не менее известный бэнд The Rolling Stones "блюзовой кавер-группой".
Такое заявление Маккартни сделал в своем новом интервью, передает nme.com.
В разговоре с The New Yorker Маккартни размышлял о наследии The Beatles и сделал уточнение по поводу того, как долго группа сохраняет свою популярность. Прозвучало также, что "The Beatles работали на более широком диапазоне музыкальных языков, чем их коллеги — Rolling Stones".
"Я не уверен, что должен это говорить, но это блюзовая кавер-группа, вот что такое Stones, — заявил Маккартни. — Я думаю, наша сеть была немного шире, чем у них".
На комментарии "битла" позже отреагировал фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер, шутливо отметив, что "между двумя группами явно нет конкуренции".
"К счастью, одна группа до сих пор играет на стадионах, а другая группа не существует", — заявил Джаггер.
The Rolling Stones — британская рок-группа, основанная в 1962-м году. Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones превысил 250 миллионов. По этим показателям группа является одной из самых успешных в истории. В 1989 году The Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвёртое место в списке "50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone".
The Beatles — культовая британская рок-группа, основанная в 1960 году. В бэнде играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на 1-е место в списке величайших исполнителей всех времён. В списке "500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone" первое место занимает альбом Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Группа завоевала десять наград "Грэмми".
Напомним, что в августе этого года вышла новая автобиография The Beatles на основе записанных диалогов.
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