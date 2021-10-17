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Яке свято 17 жовтня: народні прикмети і заборони

Автор
Анна Барабан
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Свято 17 жовтня
Свято 17 жовтня

З цього дня холоди посилюються, наближається наступ зими.

У неділю, 17 жовтня, православна церква вшановує пам’ять священномученика Ієрофея, єпископа Афінського. У народі свято називають Єрофєєв день. Предки вважали, що саме в цю дату лісовик йде в зимову сплячку.

Святий Иерофей був звернений до християнства і став учнем апостола Павла. Разом з апостолами був присутній при похованні Пресвятої Богородиці. Святий загинув від рук язичників, увійшовши в історію як мученик.

Священномученик Ієрофей
Священномученик Ієрофей

Зазвичай 17 жовтня проводили велику кількість обрядів, пов’язаних з відлякуванням нечисті. У народі вірили, що в цей день лісовики перестають бродити по лісі.

День вважається непередбачуваним і небезпечним. 17 жовтня краще залишитися вдома і зайнятися господарством: розібрати зимові речі, почистити їх, перебрати.

Вважається, що з цього дня посилюються холод, дні стають коротшими, а ночі — довшими.

Що не можна робити 17 жовтня:

  • Не слід надовго залишати будинок.
  • Краще не починати лікування.
  • Не варто зловживати алкоголем.
  • Не можна залишати немитий посуд в раковині або на столі.
  • Ні в якому разі не можна ходити в ліс.
  • Не можна грати весілля.
  • Не варто пускати в свій будинок незнайомців.

Народні прикмети 17 жовтня:

  1. Вечірня зоря червоного кольору — до вітряної погоди.
  2. Якщо в цей день випав перший сніг, то через сорок днів настане справжня зима.
  3. Кінь фиркає — до тепла, хропе — до негоди.
  4. Свиня тягає солому — до бурі.
  5. Якщо вночі заморозки, значить, зима встановиться в листопаді.
  6. У білки змінився колір шубки — до прийдешніх сильних холодів.

Календарі церковних і державних свят ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".

Теги:
#Свято #Прикмети #Заборони #Народні прикмети
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