Яке свято 17 жовтня: народні прикмети і заборони
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З цього дня холоди посилюються, наближається наступ зими.
У неділю, 17 жовтня, православна церква вшановує пам’ять священномученика Ієрофея, єпископа Афінського. У народі свято називають Єрофєєв день. Предки вважали, що саме в цю дату лісовик йде в зимову сплячку.
Святий Иерофей був звернений до християнства і став учнем апостола Павла. Разом з апостолами був присутній при похованні Пресвятої Богородиці. Святий загинув від рук язичників, увійшовши в історію як мученик.
Зазвичай 17 жовтня проводили велику кількість обрядів, пов’язаних з відлякуванням нечисті. У народі вірили, що в цей день лісовики перестають бродити по лісі.
День вважається непередбачуваним і небезпечним. 17 жовтня краще залишитися вдома і зайнятися господарством: розібрати зимові речі, почистити їх, перебрати.
Вважається, що з цього дня посилюються холод, дні стають коротшими, а ночі — довшими.
Що не можна робити 17 жовтня:
- Не слід надовго залишати будинок.
- Краще не починати лікування.
- Не варто зловживати алкоголем.
- Не можна залишати немитий посуд в раковині або на столі.
- Ні в якому разі не можна ходити в ліс.
- Не можна грати весілля.
- Не варто пускати в свій будинок незнайомців.
Народні прикмети 17 жовтня:
- Вечірня зоря червоного кольору — до вітряної погоди.
- Якщо в цей день випав перший сніг, то через сорок днів настане справжня зима.
- Кінь фиркає — до тепла, хропе — до негоди.
- Свиня тягає солому — до бурі.
- Якщо вночі заморозки, значить, зима встановиться в листопаді.
- У білки змінився колір шубки — до прийдешніх сильних холодів.
Календарі церковних і державних свят ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".
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