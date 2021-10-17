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Какой праздник 17 октября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Праздник 17 октября
Праздник 17 октября

С этого дня холода усиливаются, близится наступление зимы. 

В воскресенье, 17 октября, православная церковь почитает память священномученика Иерофея, епископа Афинского. В народе праздник называют Ерофеев день. Предки считали, что именно в эту дату Леший уходил в зимнюю спячку.

Святой Иерофей был обращен в христианство и стал учеником апостола Павла. Вместе с апостолами присутствовал при погребении Пресвятые Богородицы. Святой погиб от рук язычников, войдя в историю как мученик.

Священномученик Иерофей
Священномученик Иерофей

Обычно 17 октября проводили большое количество обрядов, связанных с отпугиванием нечисти. В народе верили, что в этот день лешие перестают бродить по лесу.

День считается непредсказуемым и опасным. 17 октября лучше остаться дома и заняться хозяйством: разобрать зимние вещи, почистить их, перебрать.

Считается, что с этого дня усиливаются холода, дни становятся короче, а ночи – длиннее.

Что нельзя делать 17 октября:

  • Не следует надолго покидать дом.
  • Лучше не начинать лечение.
  • Не стоит злоупотреблять алкоголем.
  • Нельзя оставлять немытую посуду в раковине или на столе.
  • Ни в коем случае нельзя ходить в лес. 
  • Нельзя играть свадьбу.
  • Не стоит пускать в свой дом незнакомцев.

Народные приметы 17 октября:

  1. Вечерняя заря красного цвета – к ветреной погоде.
  2. Если в этот день выпал первый снег, то через сорок дней наступит настоящая зима.
  3. Если птицы нахохлились, то грядет ненастье.
  4. Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к непогоде.
  5. Свинья таскает солому – к буре.
  6. Если ночью заморозки, значит, зима установится в ноябре.
  7. У белки изменился цвет шубки — к наступающим сильным холодам.

Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы
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