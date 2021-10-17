Какой праздник 17 октября: народные приметы и запреты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 14
С этого дня холода усиливаются, близится наступление зимы.
В воскресенье, 17 октября, православная церковь почитает память священномученика Иерофея, епископа Афинского. В народе праздник называют Ерофеев день. Предки считали, что именно в эту дату Леший уходил в зимнюю спячку.
Святой Иерофей был обращен в христианство и стал учеником апостола Павла. Вместе с апостолами присутствовал при погребении Пресвятые Богородицы. Святой погиб от рук язычников, войдя в историю как мученик.
Обычно 17 октября проводили большое количество обрядов, связанных с отпугиванием нечисти. В народе верили, что в этот день лешие перестают бродить по лесу.
День считается непредсказуемым и опасным. 17 октября лучше остаться дома и заняться хозяйством: разобрать зимние вещи, почистить их, перебрать.
Считается, что с этого дня усиливаются холода, дни становятся короче, а ночи – длиннее.
Что нельзя делать 17 октября:
- Не следует надолго покидать дом.
- Лучше не начинать лечение.
- Не стоит злоупотреблять алкоголем.
- Нельзя оставлять немытую посуду в раковине или на столе.
- Ни в коем случае нельзя ходить в лес.
- Нельзя играть свадьбу.
- Не стоит пускать в свой дом незнакомцев.
Народные приметы 17 октября:
- Вечерняя заря красного цвета – к ветреной погоде.
- Если в этот день выпал первый снег, то через сорок дней наступит настоящая зима.
- Если птицы нахохлились, то грядет ненастье.
- Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к непогоде.
- Свинья таскает солому – к буре.
- Если ночью заморозки, значит, зима установится в ноябре.
- У белки изменился цвет шубки — к наступающим сильным холодам.
Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".
- Дата публикации
-
- Категория
-