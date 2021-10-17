Какой праздник 17 октября: народные приметы и запреты

С этого дня холода усиливаются, близится наступление зимы.

В воскресенье, 17 октября, православная церковь почитает память священномученика Иерофея, епископа Афинского. В народе праздник называют Ерофеев день. Предки считали, что именно в эту дату Леший уходил в зимнюю спячку.

Святой Иерофей был обращен в христианство и стал учеником апостола Павла. Вместе с апостолами присутствовал при погребении Пресвятые Богородицы. Святой погиб от рук язычников, войдя в историю как мученик.

Священномученик Иерофей

Обычно 17 октября проводили большое количество обрядов, связанных с отпугиванием нечисти. В народе верили, что в этот день лешие перестают бродить по лесу.

День считается непредсказуемым и опасным. 17 октября лучше остаться дома и заняться хозяйством: разобрать зимние вещи, почистить их, перебрать.

Считается, что с этого дня усиливаются холода, дни становятся короче, а ночи – длиннее.

Что нельзя делать 17 октября:

Не следует надолго покидать дом.

Лучше не начинать лечение.

Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Нельзя оставлять немытую посуду в раковине или на столе.

Ни в коем случае нельзя ходить в лес.

Нельзя играть свадьбу.

Не стоит пускать в свой дом незнакомцев.

Народные приметы 17 октября:

Вечерняя заря красного цвета – к ветреной погоде. Если в этот день выпал первый снег, то через сорок дней наступит настоящая зима. Если птицы нахохлились, то грядет ненастье. Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к непогоде. Свинья таскает солому – к буре. Если ночью заморозки, значит, зима установится в ноябре. У белки изменился цвет шубки — к наступающим сильным холодам.

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