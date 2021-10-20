Зірка "Дизель-шоу" розчулив мережу ніжним постом до річниці загибелі Марини Поплавської

Марина Поплавська загинула три роки тому.

Зірка "Дизель-шоу" Єгор Крутоголов розчулив мережу своїм постом до третьої річниці загибелі Марини Поплавської. Актор згадав кумедні моменти, які траплялися за час його дружби з Мариною.

Відповідний пост Крутоголов опублікував в своєму Facebook.

Він розповів історію про те, як Поплавська зображувала церемонімейстера РАГСу під час святкування його "рожевого" весілля з дружиною. Він зазначив, що йому було неймовірно шкода втратити такоу близьку людину.

"Сьогодні 3 роки. Перебирав архів фото, згадував, ворушив в голові старі файли, які пам’ять переміщує все в більш далекі куточки і набрів на фотку з нашого з Катею "рожевого весілля", коли Маринка спонтанно зголосилася бути тамадою і розривала нас своєю імпровізацією в образі церемоніймейстера житомирського РАГСу — на фото Катя вже плаче від сміху. Вона була однією з нас, вона була такою ж як ми, з одного тіста, з однаковим ДНК, вона була однієї крові, тому втратити таку людину неймовірно шкода. Спасибі, що була з нами, рідна душа, впевнений, що в наступних життях по-любому знайдемося і побешкетуєм як в минулі часи ", — написав актор.

На його пост відреагували шанувальники артистки. "Так, Маринка, неповторна і незамінна! Навіть сидячи у неї на кухні в Житомирі, всі плакали від сміху завжди, скільки разів я намагалася повторити її мем про мисливця, це ніколи, не було так смішно як у неї! Пам’ятаємо завжди!", "Вона була геніальна актриса! Заміни немає ... .. дуже шкода ... так несправедливо ....", "Дуже шкода, чудова жінка, талановита актриса, світла людина! Вічна і світла пам’ять!", — пишуть люди в коментарях.

Загибель Марини Поплавської

Марина Поплавська загинула у ДТП 20 жовтня 2018 го року. Автобус з акторами "Дизель-шоу" на великій швидкості врізався у вантажівку. Тоді в ДТП постраждали ще кілька акторів, серед яких і сам Крутоголов. Марина Поплавська сиділа на передньому сидінні і при зіткненні вилетіла через лобове скло. На той момент актрисі було 48 років.