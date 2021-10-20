Звезда "Дизель-шоу" расстрогал сеть нежным постом к годовщине гибели Марины Поплавской

Марина Поплавская погибла три года назад.

Звезда "Дизель-шоу" Егор Крутоголов расстрогал сеть своим постом к третьей годовщине гибели Марины Поплавской. Актер вспомнил забавные моменты, которые случались за время его дружбы с Мариной.

Соответствующий пост Крутоголов опубликовал в своем Facebook.

Он рассказал историю о том, как Поплавская изображала церемонимейстера ЗАГСа во время празднования его "розовой" свадьбы с женой. Он отметил, что ему было невообразимо жаль потерять такого близкого человека.

"Сегодня 3 года. Перебирал архив фото, вспоминал, ворошил в голове старые файлы, которые память перемещает всё в более дальние уголки и набрёл на фотку с нашей с Катей «розовой свадьбы», когда Маринка спонтанно вызвалась быть тамадой и разрывала нас своей импровизацией в образе церемониймейстера житомирского ЗАГСа — на фото Катя уже плачет от смеха. Она была одной из нас, она была такой же как мы, из одного теста, с одинаковым ДНК, она была одной крови, поэтому потерять такого человека невообразимо жаль. Спасибо, что была с нами, родимая душа, уверен, что в следующих жизнях по-любому найдёмся и почудим как в былые времена", — написал актер.

На его пост отреагировали поклонники артистки. "Да, Маринка, не повторимая и не заменимая! Даже сидя у нее на кухне в Житомире, все плакали от смеха всегда, сколько раз я пыталась повторить ее мим о охотнике, это никогда, небыло так смешно как у нее! Помним всегда!", "Она была гениальная актриса! Замены нет….. очень жаль… так несправедливо….", "Очень жаль, замечательная женщина, талантливейшая актриса, светлый человек! Вечная и светлая память!", — пишут люди в комментариях.

Гибель Марины Поплавской

Марина Поплавская погибла в ДТП 20 октября 2018-го года. Автобус с актерами "Дизель-шоу" на большой скорости врезался в грузовик. Тогда в ДТП пострадали еще несколько актеров, среди которых и сам Крутоголов. Марина Поплавская сидела на переднем сидении и при столкновении вылетела через лобовое стекло. На тот момент актрисе было 48 лет.