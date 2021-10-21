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41-річна Наталія Краснова показала гарячі знімки з молодим чоловіком-красенем

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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41-річна зірка не поспішає розповідати про свого коханого Новина оновлена 21 жовтня 2021, 14:58
41-річна зірка не поспішає розповідати про свого коханого

З третім чоловіком у жінки повна ідилія у відносинах, незважаючи на різницю у віці

Російський стендап-комік і успішний блогер Наталія Краснова показала нові спільні фото зі своїм чоловіком, особу якого зірка досі не розкрила. Нагадаємо, що про третє заміжжя Краснова повідомила своїм фанатам в липні 2021 року. 41-річна знаменитість старша за коханого на 16 років, і хейтери не заважають їй насолоджуватися щасливими стосунками.

У четвер, 21 жовтня, блогер опублікувала кілька кадрів з новою чуттєвій фотосесії в Інстаграмі.

"Тут би треба написати щось типу "ось у нас ювілей: ми з коханим рівно два з половиною місяці і три дні разом", але я не пам’ятаю, скільки ми разом. Ми з чоловіком в шоці від своєї фотогенічності", — прокоментувала Краснова фото.

Наталія позує в світлих штанах і ніжному бюстгальтері. Чоловік також без верхнього одягу.

Фото подружжя вийшли дуже чуттєвими
Фото подружжя вийшли дуже чуттєвими

Раніше блогер розповіла, що в нових стосунках її влаштовує все, і гадає, що швидше за все помре раніше чоловіка. Нещодавно Краснова поділилася з підписниками архівним відео з весілля.

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#Наталія Краснова
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