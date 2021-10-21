Укр

41-летняя Наталья Краснова показала горячие снимки с молодым мужем-красавчиком

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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41-летняя звезда не спешит рассказывать о своем любимом Новость обновлена 21 октября 2021, 14:58
41-летняя звезда не спешит рассказывать о своем любимом

С третьим мужем у женщины полная идиллия в отношениях, несмотря на разницу в возрасте

Российский стендап-комик и успешный блогер Наталья Краснова показала новые совместные фото со своим мужем, личность которого звезда до сих пор не раскрыла. Напомним, что о третьем замужестве Краснова сообщила своим фанатам в июле 2021 года. 41-летняя знаменитость старше возлюбленного на 16 лет, и хейтеры не мешают ей наслаждаться счастливыми отношениями.

В четверг, 21 октября, блогер опубликовала несколько кадров с новой чувственной фотосессии в Инстаграме.

"Тут бы надо написать что-то типа "вот у нас юбилей: мы с любимым ровно два с половиной месяца и три дня вместе", но я не помню, сколько мы вместе. Мы с мужем в шоке от своей фотогеничности", — прокомментировала Краснова фото.

Наталья позирует в светлых штанах и нежном бюстгальтере. Мужчина также запечатлен без верхней одежды.

Фото супругов получились очень чувственными
Фото супругов получились очень чувственными

Ранее блогер рассказала, что в новых отношениях ее устраивает все, и предполагает, что скорее всего умрет раньше мужа. Недавно Краснова поделилась с подписчиками архивным видео со свадьбы.

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#Наталья Краснова
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