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Хворий на рак батько Юлії Началової потрапив в лікарню в середньотяжкому стані

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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У родині Началових нова біда Новина оновлена 21 жовтня 2021, 18:02
У родині Началових нова біда

Батько покійної співачки госпіталізований з коронавірусом.

Батько співачки Юлії Началової, яка померла в 2019 році після боротьби з рядом важких захворювань, композитор і продюсер Віктор Началов був госпіталізований в одну з московських лікарень з COVID-19.

За пару днів до цього чоловік відчув нездужання, у нього піднялася температура і він почав кашляти. Оскільки симптоматика була схожа на коронавірус, та й щоб відмести цей варіант, він зробив ПЛР-тест, однак той виявився позитивним, тому лікарі і вирішили покласти Віктора Васильовича в лікарню.

Зараз його стан оцінюють як середньої важкості. У композитора низька сатурація — 94%.

Чи захворіли дружина Віктора Васильовича — Таїсія Началова і його внучка, дочка покійної Юлії Началової, — Віра, невідомо.

Відзначимо, що в 2019 році Віктор Васильович поборов рак кишківника. Хвороба була виявлена на ранній стадії під час обстеження Ізраїлі, і там же відразу пухлину і вирізали.

Раніше, "Телеграф" писав, що в 83-му віці від ускладнень коронавірусу померла заслужена артистка України Марія Гонта.

Теги:
#Госпіталізація #Коронавірус #Юлія Началова
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