Яке свято 22 жовтня: народні прикмети і заборони

Раніше наші предки 22 жовтня традиційно займалися заготівлею дров на зиму.

У п’ятницю, 22 жовтня, православна церква вшановує пам’ять одного з дванадцяти апостолів — Якова Алфеєва. У народі свято називали: "Яків", "Яків", "Яків студений", "Дровопилець".

Про життя святого Якова відомо не так багато. Він був братом євангеліста й апостола Матвія, і прийнявши християнство, святий наставляв заблудлих на порятунок і проповідував Слово Боже. За своє життя Яків зміг перетворити на християнство багатьох язичників. Його життя закінчилося, як і у Христа — він був розп’ятий на хресті.

Святий Яків Алфеїв

У селах в ці дні розпочиналася пора заготівлі дров на зиму. Повалені дерева обробляли за допомогою сокири і пилки.

Ще 22 жовтня в старовину називали Днем першої каші. Вважалося, що той, хто покуштує пиріг, приготований з нової крупи, забезпечить собі міцне здоров’я і добробут на цілий рік.

Що не можна робити 22 жовтня:

Не можна що-небудь зашивати.

Не можна відмовлятися від страв або самому проявляти негостинності.

Не можна сваритися і згадувати минулі образи.

Не слід кричати на дітей.

Не можна нецензурно виражатися.

Народні прикмети:

Якщо з ранку дощ пішов, то до вечора чекай снігу.

Сніг на талу землю випав — до поганого врожаю в наступному році.

Якщо з модрини голки не обсипалися, то найближчим часом снігу не буде. А якщо він все ж випаде, то скоро розтане.

Якщо з вишні листя ще не опало, то буде відлига.

Ожеледиця — до дощу.

Місяць в колах — до посушливого літа.

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