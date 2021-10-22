Рус

Яке свято 22 жовтня: народні прикмети і заборони

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
74
Свято 22 жовтня
Свято 22 жовтня

Раніше наші предки 22 жовтня традиційно займалися заготівлею дров на зиму.

У п’ятницю, 22 жовтня, православна церква вшановує пам’ять одного з дванадцяти апостолів — Якова Алфеєва. У народі свято називали: "Яків", "Яків", "Яків студений", "Дровопилець".

Про життя святого Якова відомо не так багато. Він був братом євангеліста й апостола Матвія, і прийнявши християнство, святий наставляв заблудлих на порятунок і проповідував Слово Боже. За своє життя Яків зміг перетворити на християнство багатьох язичників. Його життя закінчилося, як і у Христа — він був розп’ятий на хресті.

Святий Яків Алфеїв
Святий Яків Алфеїв

У селах в ці дні розпочиналася пора заготівлі дров на зиму. Повалені дерева обробляли за допомогою сокири і пилки.

Ще 22 жовтня в старовину називали Днем першої каші. Вважалося, що той, хто покуштує пиріг, приготований з нової крупи, забезпечить собі міцне здоров’я і добробут на цілий рік.

Що не можна робити 22 жовтня:

  • Не можна що-небудь зашивати.
  • Не можна відмовлятися від страв або самому проявляти негостинності.
  • Не можна сваритися і згадувати минулі образи.
  • Не слід кричати на дітей.
  • Не можна нецензурно виражатися.

Народні прикмети:

  • Якщо з ранку дощ пішов, то до вечора чекай снігу.
  • Сніг на талу землю випав — до поганого врожаю в наступному році.
  • Якщо з модрини голки не обсипалися, то найближчим часом снігу не буде. А якщо він все ж випаде, то скоро розтане.
  • Якщо з вишні листя ще не опало, то буде відлига.
  • Ожеледиця — до дощу.
  • Місяць в колах — до посушливого літа.

Раніше "Телеграф" писав, скільки відпочиватимуть українці під час новорічних свят.

Теги:
#Свято #Прикмети #Заборони #Народні прикмети
Алек Болдуін
Новини США
Трагедія в Голлівуді: актор Алек Болдуін влаштував смертельну стрілянину на зйомках
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Алек Болдуін
Трагедія в Голлівуді: актор Алек Болдуін влаштував смертельну стрілянину на зйомках
Дата публікації
Категорія
Міс Україна — Олександра Яремчук
Звання "Міс Україна 2021" отримала Олександра Яремчук: що відомо про найкрасивішу українку (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ситуація з коронавірусом у регіонах
Україна переходить в "червону зону": що відбувається в регіонах (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Мер Києва Віталій Кличко
Кличку вже знайшли заміну на посаді голови КМДА — джерело
Дата публікації
Категорія
Щепитися від коронавірусу потрібно, в першу чергу, людям з хронічними хворобами. Чутки про зворотнє — міф
Як "вижити" в карантин без ковід-сертифікату і кому точно не можна вакцинуватися: відповідь МОЗ