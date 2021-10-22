Яке свято 22 жовтня: народні прикмети і заборони
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Раніше наші предки 22 жовтня традиційно займалися заготівлею дров на зиму.
У п’ятницю, 22 жовтня, православна церква вшановує пам’ять одного з дванадцяти апостолів — Якова Алфеєва. У народі свято називали: "Яків", "Яків", "Яків студений", "Дровопилець".
Про життя святого Якова відомо не так багато. Він був братом євангеліста й апостола Матвія, і прийнявши християнство, святий наставляв заблудлих на порятунок і проповідував Слово Боже. За своє життя Яків зміг перетворити на християнство багатьох язичників. Його життя закінчилося, як і у Христа — він був розп’ятий на хресті.
У селах в ці дні розпочиналася пора заготівлі дров на зиму. Повалені дерева обробляли за допомогою сокири і пилки.
Ще 22 жовтня в старовину називали Днем першої каші. Вважалося, що той, хто покуштує пиріг, приготований з нової крупи, забезпечить собі міцне здоров’я і добробут на цілий рік.
Що не можна робити 22 жовтня:
- Не можна що-небудь зашивати.
- Не можна відмовлятися від страв або самому проявляти негостинності.
- Не можна сваритися і згадувати минулі образи.
- Не слід кричати на дітей.
- Не можна нецензурно виражатися.
Народні прикмети:
- Якщо з ранку дощ пішов, то до вечора чекай снігу.
- Сніг на талу землю випав — до поганого врожаю в наступному році.
- Якщо з модрини голки не обсипалися, то найближчим часом снігу не буде. А якщо він все ж випаде, то скоро розтане.
- Якщо з вишні листя ще не опало, то буде відлига.
- Ожеледиця — до дощу.
- Місяць в колах — до посушливого літа.
Раніше "Телеграф" писав, скільки відпочиватимуть українці під час новорічних свят.
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