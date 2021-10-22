Какой праздник 22 октября: народные приметы и запреты

Раньше наши предки 22 октября традиционно занимались заготовкой дров на зиму.

В пятницу, 22 октября, православная церковь почитает память одного из двенадцати апостолов – Иакова Алфеева. В народе праздник называли: "Яков", "Иаков", "Яков студеный", "Древопилец".

О жизни святого Иакова известно не так много. Он был братом евангелиста и апостола Матфея, и приняв христианство, святой наставлял заблудших на спасение и проповедовал Слово Божие. За свою жизнь Иаков смог обратить в христианство многих язычников. Его жизнь закончилась, как и у Христа – он был распят на кресте.

Святой Иаков Алфеев

В деревнях в эти дни начиналась пора заготовки дров на зиму. Поваленные деревья разделывали с помощью топора и пилы.

Еще 22 октября в старину именовали Днем первой каши. Считалось, что тот, кто отведает пирог, приготовленный из новой крупы, обеспечит себе крепкое здоровье и благополучие на целый год.

Что нельзя делать 22 октября:

Нельзя что-либо зашивать.

Нельзя отказываться от угощений или самому проявлять негостеприимство.

Нельзя ссориться и вспоминать прошлые обиды.

Не следует кричать на детей.

Нельзя нецензурно выражаться.

Народные приметы:

Если с утра дождь пошел, то к вечеру жди снега.

Снег на талую землю выпал – к плохому урожаю в следующем году.

Если с лиственницы иголки не осыпались, то в ближайшее время снега не будет. А если он все же выпадет, то скоро растает.

Если с вишни листья ещё не опали, то будет оттепель.

Гололедица – к дождю.

Луна в кругах – к засушливому лету.

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