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Какой праздник 22 октября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Праздник 22 октября
Праздник 22 октября

Раньше наши предки 22 октября традиционно занимались заготовкой дров на зиму.

В пятницу, 22 октября, православная церковь почитает память одного из двенадцати апостолов – Иакова Алфеева. В народе праздник называли: "Яков", "Иаков", "Яков студеный", "Древопилец".

О жизни святого Иакова известно не так много. Он был братом евангелиста и апостола Матфея, и приняв христианство, святой наставлял заблудших на спасение и проповедовал Слово Божие. За свою жизнь Иаков смог обратить в христианство многих язычников. Его жизнь закончилась, как и у Христа – он был распят на кресте.

Святой Иаков Алфеев
Святой Иаков Алфеев

В деревнях в эти дни начиналась пора заготовки дров на зиму. Поваленные деревья разделывали с помощью топора и пилы.

Еще 22 октября в старину именовали Днем первой каши. Считалось, что тот, кто отведает пирог, приготовленный из новой крупы, обеспечит себе крепкое здоровье и благополучие на целый год.

Что нельзя делать 22 октября:

  • Нельзя что-либо зашивать. 
  • Нельзя отказываться от угощений или самому проявлять негостеприимство. 
  • Нельзя ссориться и вспоминать прошлые обиды.
  • Не следует кричать на детей.
  • Нельзя нецензурно выражаться.

Народные приметы:

  • Если с утра дождь пошел, то к вечеру жди снега.
  • Снег на талую землю выпал – к плохому урожаю в следующем году.
  • Если с лиственницы иголки не осыпались, то в ближайшее время снега не будет. А если он все же выпадет, то скоро растает.
  • Если с вишни листья ещё не опали, то будет оттепель.
  • Гололедица – к дождю.
  • Луна в кругах – к засушливому лету.

Ранее "Телеграф" писал, сколько будут отдыхать украинцы во время новогодних праздников.

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы
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