Какой праздник 22 октября: народные приметы и запреты
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Раньше наши предки 22 октября традиционно занимались заготовкой дров на зиму.
В пятницу, 22 октября, православная церковь почитает память одного из двенадцати апостолов – Иакова Алфеева. В народе праздник называли: "Яков", "Иаков", "Яков студеный", "Древопилец".
О жизни святого Иакова известно не так много. Он был братом евангелиста и апостола Матфея, и приняв христианство, святой наставлял заблудших на спасение и проповедовал Слово Божие. За свою жизнь Иаков смог обратить в христианство многих язычников. Его жизнь закончилась, как и у Христа – он был распят на кресте.
В деревнях в эти дни начиналась пора заготовки дров на зиму. Поваленные деревья разделывали с помощью топора и пилы.
Еще 22 октября в старину именовали Днем первой каши. Считалось, что тот, кто отведает пирог, приготовленный из новой крупы, обеспечит себе крепкое здоровье и благополучие на целый год.
Что нельзя делать 22 октября:
- Нельзя что-либо зашивать.
- Нельзя отказываться от угощений или самому проявлять негостеприимство.
- Нельзя ссориться и вспоминать прошлые обиды.
- Не следует кричать на детей.
- Нельзя нецензурно выражаться.
Народные приметы:
- Если с утра дождь пошел, то к вечеру жди снега.
- Снег на талую землю выпал – к плохому урожаю в следующем году.
- Если с лиственницы иголки не осыпались, то в ближайшее время снега не будет. А если он все же выпадет, то скоро растает.
- Если с вишни листья ещё не опали, то будет оттепель.
- Гололедица – к дождю.
- Луна в кругах – к засушливому лету.
Ранее "Телеграф" писал, сколько будут отдыхать украинцы во время новогодних праздников.
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