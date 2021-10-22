"Моє серце розбите": Алек Болдуін розповів, що активно співпрацює з поліцією і спілкується з чоловіком загиблої українки
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Американський актор пообіцяв підтримати сім’ю загиблої Галини Хатчинс.
У Голлівуді під час зйомок фільму "Іржа" з Алеком Болдуіном, трапилася трагедія. В результаті пострілу з реквізитної зброї загинула 42-річна жінка-оператор Галина Хатчинс з України.
Зйомки фільму були припинені, а правоохоронці почали активне розслідування події.
На своїй сторінці в Твітері американський актор Алек Болдуін висловив свої співчуття родині загиблої українки, а також розповів, що він активно співпрацює з поліцією. Також він зв’язався з чоловіком Галини і запропонував йому свою допомогу.
"Немає слів, щоб передати моє потрясіння і печаль з приводу трагічної події, що забрав життя Галини Хатчинс" — написав Болдуін.
Що відомо про Галину Хатчинс
Галина Хатчинс вчилася в Києві. Дівчина закінчила університет ім. Т. Шевченка, а 10 років тому відправилася підкорювати Голлівуд. Там вона отримала ступінь магістра кінематографії в Каліфорнійському університеті. Дівчина відома роботою над наступними фільмами: бойовик "Заклятий ворог", драма "Сліпий вогонь", фільм жахів "Дарлін".
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