"Моє серце розбите": Алек Болдуін розповів, що активно співпрацює з поліцією і спілкується з чоловіком загиблої українки

Американський актор пообіцяв підтримати сім’ю загиблої Галини Хатчинс.

У Голлівуді під час зйомок фільму "Іржа" з Алеком Болдуіном, трапилася трагедія. В результаті пострілу з реквізитної зброї загинула 42-річна жінка-оператор Галина Хатчинс з України.

Зйомки фільму були припинені, а правоохоронці почали активне розслідування події.

На своїй сторінці в Твітері американський актор Алек Болдуін висловив свої співчуття родині загиблої українки, а також розповів, що він активно співпрацює з поліцією. Також він зв’язався з чоловіком Галини і запропонував йому свою допомогу.

"Немає слів, щоб передати моє потрясіння і печаль з приводу трагічної події, що забрав життя Галини Хатчинс" — написав Болдуін.

Що відомо про Галину Хатчинс

Галина Хатчинс вчилася в Києві. Дівчина закінчила університет ім. Т. Шевченка, а 10 років тому відправилася підкорювати Голлівуд. Там вона отримала ступінь магістра кінематографії в Каліфорнійському університеті. Дівчина відома роботою над наступними фільмами: бойовик "Заклятий ворог", драма "Сліпий вогонь", фільм жахів "Дарлін".