У Москві "пропала" головний секс-символ радянського кіно Світлана Світлична

Зірку фільму "Діамантова рука" "загубили" родичі в Москві.

В багатомільйонній Москві "загубилася" російська актриса, секс-символ радянського кіно, зірка фільму "Діамантова рука" 81-річна Світлана Світлична. Виконавиця ролі спокусниці Анни Сергіївни пропала з поля зору 22 жовтня.

Після того як Світличну не знайшли у неї в квартирі, родичі відразу ж подали заяву про зникнення в поліцію, після чого її оголосили в розшук.

Відзначимо, що після травми, яку Світлана Опанасівна отримала на зйомках — на актрису впав софіт, у неї з’явилися проблеми з головою і почали проявлятися симптоми деменції.

Пізніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Світлана Опанасівна не пропала, а просто таємно переїхала до своїх родичів, однак коментувати і говорити про це не хоче. Про це заявив колега Світличної Ніколаєв в коментарі для видання "РИА Новости". Однак підтверджень цього немає.

Світлана Світлична — радянська і російська кіноактриса, найбільш відома роллю в комедії "Діамантова рука". Фраза її героїні "Не винувата я ... Він сам прийшов!" — навіть стала афоризмом.

Анна Сергіївна фатальна спокусниця з комедії "Діамантова рука"

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