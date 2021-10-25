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У Москві "пропала" головний секс-символ радянського кіно Світлана Світлична

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Світлана Світлична пропала в Москві Новина оновлена 25 жовтня 2021, 12:18
Світлана Світлична пропала в Москві

Зірку фільму "Діамантова рука" "загубили" родичі в Москві.

В багатомільйонній Москві "загубилася" російська актриса, секс-символ радянського кіно, зірка фільму "Діамантова рука" 81-річна Світлана Світлична. Виконавиця ролі спокусниці Анни Сергіївни пропала з поля зору 22 жовтня.

Після того як Світличну не знайшли у неї в квартирі, родичі відразу ж подали заяву про зникнення в поліцію, після чого її оголосили в розшук.

Відзначимо, що після травми, яку Світлана Опанасівна отримала на зйомках — на актрису впав софіт, у неї з’явилися проблеми з головою і почали проявлятися симптоми деменції.

Пізніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Світлана Опанасівна не пропала, а просто таємно переїхала до своїх родичів, однак коментувати і говорити про це не хоче. Про це заявив колега Світличної Ніколаєв в коментарі для видання "РИА Новости". Однак підтверджень цього немає.

Світлана Світлична — радянська і російська кіноактриса, найбільш відома роллю в комедії "Діамантова рука". Фраза її героїні "Не винувата я ... Він сам прийшов!" — навіть стала афоризмом.

Анна Сергіївна фатальна спокусниця з комедії "Діамантова рука"
Анна Сергіївна фатальна спокусниця з комедії "Діамантова рука"

Раніше, "Телеграф" писав, що відома російська актриса, Жанна Аркадіївна з серіалу "Моя прекрасна няня", 58-річна Ольга Прокоф’єва потрапила в лікарню з коронавірусом.

Теги:
#Актриса #Діамантова рука #Світлана Світлична
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