Для антиваксів-натуралів: син Радуцького із допомогою гарячих медсестер закликав українців вакцинуватися

Моделі були одягнені в медичні накидки та купальники

Відомий київський ресторатор Максим Радуцький у оригінальний спосіб "потролив" українців, які відмовляються від вакцинації проти коронавірусу. Для цього він використав фотосесію з моделями, які позують зі шприцами у купальниках.

Знімками Радуцький поділився на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

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"Приблизно за пів року до появи першої вакцини нами було придумано рятівну стратегію. Про чарівний укол у попу, який усіх врятує. Єдине в чому промахнулися, так це те, що укол у попу", — пожартував ресторатор у підписі до публікації.

Судя з усього, Максим Радуцький має досить "чорне" почуття гумору, а ще не поділяє концепції антивакцинаторів. Про це свідчать його рекомендації представникам цієї категорії населення.

"Ті, хто ностальгує за холерними бунтами, моя порада — не вакцинуйтеся і тримайтеся разом", — підкреслив чоловік.

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Цікаво, що на думку ресторатора, серед антивакцинаторів практично немає гетеросексуалів. Саме тому організований фотосет спрямований нібито саме на тих, хто вважає себе натуралом, але все ще не зробив щеплення.

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Додамо, що у локації інста-публікації відзначено столичний City Beach Club, власником якого і є Максим Радуцький. Ресторатор зазначив, що всі учасники фотосесії отримали свою дозу вакцини (а деякі навіть обидві). Фотографом виступила Олена Попова.

Слід зазначити, що Максим Радуцький є не лише відомим столичним бізнесменом, а й сином керівника комітету ВР з питань здоров’я нації Михайла Радуцького.

Останнього, до речі, "Телеграф" лише недавно цитував, розповідаючи про те, кому вакцинуватися заборонено за станом здоров’я (і які ці протипоказання існують).