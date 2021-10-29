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Для антиваксів-натуралів: син Радуцького із допомогою гарячих медсестер закликав українців вакцинуватися

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Усі учасниці фотосесії вже вакцинувалися проти COVID-19 Новина оновлена 29 жовтня 2021, 12:35
Усі учасниці фотосесії вже вакцинувалися проти COVID-19

Моделі були одягнені в медичні накидки та купальники

Відомий київський ресторатор Максим Радуцький у оригінальний спосіб "потролив" українців, які відмовляються від вакцинації проти коронавірусу. Для цього він використав фотосесію з моделями, які позують зі шприцами у купальниках.

Знімками Радуцький поділився на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

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Ймовірно, нова сексуальна мода – бути вакцинованим від "корони"

"Приблизно за пів року до появи першої вакцини нами було придумано рятівну стратегію. Про чарівний укол у попу, який усіх врятує. Єдине в чому промахнулися, так це те, що укол у попу", — пожартував ресторатор у підписі до публікації.

Судя з усього, Максим Радуцький має досить "чорне" почуття гумору, а ще не поділяє концепції антивакцинаторів. Про це свідчать його рекомендації представникам цієї категорії населення.

"Ті, хто ностальгує за холерними бунтами, моя порада — не вакцинуйтеся і тримайтеся разом", — підкреслив чоловік.

Дівчата щосили позували зі шприцем
Дівчата щосили позували зі шприцем

Цікаво, що на думку ресторатора, серед антивакцинаторів практично немає гетеросексуалів. Саме тому організований фотосет спрямований нібито саме на тих, хто вважає себе натуралом, але все ще не зробив щеплення.

Гарячі "медсестрички" та "пацієнтки" порадували багатьох
Гарячі "медсестрички" та "пацієнтки" порадували багатьох

Додамо, що у локації інста-публікації відзначено столичний City Beach Club, власником якого і є Максим Радуцький. Ресторатор зазначив, що всі учасники фотосесії отримали свою дозу вакцини (а деякі навіть обидві). Фотографом виступила Олена Попова.

Слід зазначити, що Максим Радуцький є не лише відомим столичним бізнесменом, а й сином керівника комітету ВР з питань здоров’я нації Михайла Радуцького.

Останнього, до речі, "Телеграф" лише недавно цитував, розповідаючи про те, кому вакцинуватися заборонено за станом здоров’я (і які ці протипоказання існують).

Теги:
#Фотосесія #Вакцинація #Коронавірус
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