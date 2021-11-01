Жила на 500 гривень на місяць: Тодоренко згадала про важкий час у Києві

Телеведуча розповіла, що мотивувало її ставати краще та заробляти більше.

Відома українська телеведуча та співачка, яка вже довгий час живе та будує кар’єру в Росії, Регіна Тодоренко розпочинала свій творчий шлях із української столиці, куди переїхала з рідної Одеси.

На своїй сторінці в Інстаграм Тодоренко вирішила згадати той день, коли вона переїжджала до Києва. Вона вважає, що саме цей випадок і сформував її як особистість. До того, після цього тоді ще юна артистка-початківець вирішила, що стане успішною.

Регіна розповіла, що на той момент у неї не було багато грошей, і у її батьків теж. Вона переїжджала до Києва, маючи 1500 грн у кишені, та 500 грн, які перед самим від’їздом їй засунула мама.

"Стою на пероні з валізою. Холодно, сльота, в Одесі осінь... Мама плаче і крізь сльози каже: "Мені так сумно, що ми не можемо тобі допомогти. Інші батьки дітям квартири та машини дарують, а ми…» — згадує Тодоренко, додаючи, що саме цей момент спонукав її до звершень і мотивував її на успіх.

Зараз вона змогла дозволити собі подарувати своїм мамі та татові машину, і разом із братом вони будують їм будинок біля моря.

"Напевно, саме такі дрібниці роблять із нас гідних людей" — підсумувала Регіна.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко здивувала підписників "раптово зниклими" грудьми. Пізніше ведуча пояснила, куди вона зникла.