Рус

Жила на 500 гривень на місяць: Тодоренко згадала про важкий час у Києві

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
29
Регіна Тодоренко Новина оновлена 01 листопада 2021, 15:18
Регіна Тодоренко

Телеведуча розповіла, що мотивувало її ставати краще та заробляти більше.

Відома українська телеведуча та співачка, яка вже довгий час живе та будує кар’єру в Росії, Регіна Тодоренко розпочинала свій творчий шлях із української столиці, куди переїхала з рідної Одеси.

На своїй сторінці в Інстаграм Тодоренко вирішила згадати той день, коли вона переїжджала до Києва. Вона вважає, що саме цей випадок і сформував її як особистість. До того, після цього тоді ще юна артистка-початківець вирішила, що стане успішною.

Регіна розповіла, що на той момент у неї не було багато грошей, і у її батьків теж. Вона переїжджала до Києва, маючи 1500 грн у кишені, та 500 грн, які перед самим від’їздом їй засунула мама.

"Стою на пероні з валізою. Холодно, сльота, в Одесі осінь... Мама плаче і крізь сльози каже: "Мені так сумно, що ми не можемо тобі допомогти. Інші батьки дітям квартири та машини дарують, а ми…» — згадує Тодоренко, додаючи, що саме цей момент спонукав її до звершень і мотивував її на успіх.

Зараз вона змогла дозволити собі подарувати своїм мамі та татові машину, і разом із братом вони будують їм будинок біля моря.

"Напевно, саме такі дрібниці роблять із нас гідних людей" — підсумувала Регіна.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко здивувала підписників "раптово зниклими" грудьми. Пізніше ведуча пояснила, куди вона зникла.

Теги:
#Телеведуча #Співачка #Регіна Тодоренко
Ілля Кива
Київ
Киву затримали у Києві: нардеп дав перший коментар
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ілля Кива
Киву затримали у Києві: нардеп дав перший коментар
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
Люди просто задихаються: "Телеграф" побував у головній COVID-лікарні Харкова (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Тим часом кияни знову влаштували чергу на вакцинацію
Перший день локдауну у Києві: що діється в транспорті, на вулицях та закладах (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Однією із проблем для українців може стати тарифне питання
Локдаун і тотальне подорожчання: що чекає на Україну в листопаді та чому
Дата публікації
Категорія
У перші дні листопада буде тепло, але очікуються дощі
Як довго протримається тепла погода в Україні: прогноз на тиждень