Регіна Тодоренко поскаржилася на "безслідно зниклі груди" (фото до і після)

Телеведуча назвала причину зменшень своїх грудей

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка тепер проживає і працює в Росії, конкуруючи в професії з російським блогером Настею Івлеевой, зіткнулася з обговоренням шанувальниками її грудей, а точніше її "зникнення".

31-річна артистка давно стикається з критикою щодо свого маленького бюсту, особливо коли викладає фото в купальниках. Тодоренко вирішила поставити крапку і пояснила своїм фоловерам в Інстаграмі, що не робила операцію зі зменшення грудей. Виявляється, телеведуча просто припинила грудне вигодовування і зайнялася спортом. Нагадаємо, що зірка народила первістка від чоловіка Влада Топалова в грудні 2018 року.

"Так багато обговорень моїх безслідно зниклих грудей…Я просто прикрила лавочку ГВ (грудне вигодовування — ред.) і півроку посилено займалася спортом", — написала артистка.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко в купальнику

Регіна Тодоренко в купальнику

Раніше стало відомо, що скинути зайві кілограми Регіні Тодоренко допомогла участь в російському проекті "Льодовиковий період".