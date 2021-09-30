Регина Тодоренко пожаловалась на "бесследно исчезнувшую грудь" (фото до и после)

Телеведущая назвала причину уменьшений своей груди

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая теперь проживает и работает в России, конкурируя в профессии с российским блогером Настей Ивлеевой, столкнулась с обсуждением поклонниками ее груди, а точнее ее "исчезновение".

31-летняя артистка давно сталкивается с критикой относительно своего маленького бюста, особенно когда выкладывает фото в купальниках. Тодоренко решила поставить точку и объяснила своим фолловерам в Инстаграме, что не делала операцию по уменьшению груди. Оказывается, телеведущая просто прекратила грудное вскармливания и занялась спортом. Напомним, что звезда родила первенца от мужа Влада Топалова в декабре 2018 года.

"Так много обсуждений моей бесследно исчезнувшей груди…Я просто прикрыла лавочку ГВ (грудное вскармливание — ред.) и полгода усиленно занималась спортом", — написала артистка.

Регина Тодоренко

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Регина Тодоренко в купальнике

Регина Тодоренко в купальнике

Ранее стало известно, что сбросить лишние килограммы Регине Тодоренко помогло участие в российском проекте "Ледниковый период".