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"После праздников не отошли?" Тодоренко расстроила фанов своим преображением (фото)

"После праздников не отошли?" Тодоренко расстроила фанов своим преображением (фото)
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram Регины Тодоренко

Известная певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно с мужем, Владом Топаловым, попала в больницу, в последнее время все больше экспериментирует со своей внешность и стилем.

Выбор более экстравагантных нарядов и акцент на яркий макияж не очень нравится ее поклонникам. Так, на своей странице в Инстаграме Регина решила узнать у своих подписчиков, какой из предложенных вариантов помады (синей или голубой) им больше всего по душе.

"Долго лежала под водой", - пошутила телеведущая.

 
 
 
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A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko)

"Никакая", "Вернитесь в свой первоначальный стиль. Длинные светлые волосы и никакой экспрессии", "Натуральная лучше!", "Зачем?", "Рыбам бы понравилось", - написали в комментариях фолловеры, где также зацепили ее новую стрижку.

Изюминкой любого образа Тодоренко всегда были ее длинные темно-русые волосы, но недавно девушка решила отрезать их, а также сделать челку.

Ранее фанаты раскритиковали Регину Тодоренко за образ Фриды Кало. Также ей недавно досталось за розовый оттенок волос.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Стиль, Регина Тодоренко.
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