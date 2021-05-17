"После праздников не отошли?" Тодоренко расстроила фанов своим преображением (фото)

Известная певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно с мужем, Владом Топаловым, попала в больницу, в последнее время все больше экспериментирует со своей внешность и стилем.

Выбор более экстравагантных нарядов и акцент на яркий макияж не очень нравится ее поклонникам. Так, на своей странице в Инстаграме Регина решила узнать у своих подписчиков, какой из предложенных вариантов помады (синей или голубой) им больше всего по душе.

"Долго лежала под водой", - пошутила телеведущая.

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"Никакая", "Вернитесь в свой первоначальный стиль. Длинные светлые волосы и никакой экспрессии", "Натуральная лучше!", "Зачем?", "Рыбам бы понравилось", - написали в комментариях фолловеры, где также зацепили ее новую стрижку.

Изюминкой любого образа Тодоренко всегда были ее длинные темно-русые волосы, но недавно девушка решила отрезать их, а также сделать челку.

Ранее фанаты раскритиковали Регину Тодоренко за образ Фриды Кало. Также ей недавно досталось за розовый оттенок волос.