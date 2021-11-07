"МайстерШеф" 12 випуск: хто пішов із проекту цього тижня (фото)

Учасникам довелося звернутись до астрології

У суботу, 6 листопада, стартував 12-й випуск одинадцятого сезону кулінарного шоу "МастерШеф". Суддями проекту у 2021 році стали беззмінний Ектор Хіменес-Браво, переможниця третього сезону Ольга Мартиновська та шеф-кухар Володимир Ярославський, який нещодавно поділився рецептом сирної гарбузової запіканки.

Учасники поділилися на пари, відпрацювавши так разом усю програму. Усього за 15 хвилин їм необхідно було вибрати продукти на всі три конкурси.

У першому конкурсі кулінари-аматори готували для одного знаку Зодіака, з урахуванням смаків та уподобань кожного конкретного дегустатора. Цього разу до суддів проекту приєдналися учасники попередніх сезонів: Анжела Ліпська, Яна Балог та Юля Бурцева.

У другому конкурсі пара, що заощадила продукти минулого конкурсу, вибирала завдання для своїх конкурентів. Так, кожна пара отримала дві картки. На одній було написано країну, а на іншій – кількість страв. Лідери тим часом змусили інших приготувати максимальну кількість страв, щоби продуктів, таким чином, залишилося мінімум.

На битві чорних фартухів учасникам довелося готувати повноцінні страви за нестачі продуктів. Найслабшою учасницею виявилася Аліса П’яткова, яка й залишила проект на дванадцятому тижні.

Аліса працює журналістом, але зараз перебуває у декреті.

Раніше "Телеграф" писав, що переможниця другого сезону проекту "МайстерШеф" Ліза Глінська розповіла, як приготувати смачний тертий пиріг з яблуками.