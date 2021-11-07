"МастерШеф" 12 выпуск: кто ушел из проекта на этой неделе (фото)

Участникам пришлось обратиться к астрологии

В субботу, 6 ноября, стартовал 12 выпуск одиннадцатого сезона кулинарного шоу "МастерШеф". Судьями проекта в 2021 году стали — бессменный Эктор Хименес-Браво, победительница третьего сезона Ольга Мартыновская и шеф-повар Владимир Ярославский, который недавно поделился рецептом сырной тыквенной запеканки.

Участники поделились на пары, отработав так вместе всю программу. Всего за 15 минут им необходимо было выбрать продукты на все три конкурса.

В первом конкурсе кулинары-аматоры готовили для одного знака Зодиака, с учетом вкусов и предпочтений каждого конкретного дегустатора. На сей раз к судбям проекта присоединились участники предыдущих сезонов: Анжела Липская, Яна Балог и Юля Бурцева.

Во втором конкурсе пара, сэкономившая продукты в прошлом конкурсе, выбирала задания для своих конкурентов. Так, каждая пара получила две карточки. На одной была написана страна, а на другой – количество блюд. Лидеры тем временем заставили других приготовить максимальное количество блюд, чтобы продуктов, таким образом, осталось минимум.

На битве черных фартуков участникам пришлось готовить полноценные блюда при нехватке продуктов. Наиболее слабой участницей оказалась Алиса Пяткова, которая и покинула проект на двенадцатой неделе.

Алиса работает журналистом, но сейчас находится в декрете.

Ранее "Телеграф" писал, что победительница второго сезона проекта "МастерШеф" Лиза Глинская рассказала, как приготовить вкусный тертый пирог с яблоками.