Я вірю, ти повернешся: Орлуша віршами привітав Єфремова з днем народження

Єфремов на волю вийде не скоро.

Російський актор Михайло Єфремов 10 листопада святкує своє 58-річчя. Однак, як і попередній день народження, цей він проводить у колонії через ДТП, яка сталася 9 червня 2020 року.

Цього року він святкує у компанії інших ув’язнених, оскільки ніхто з близьких до нього потрапити не зміг.

Проте друзі про нього не забули, а поет Андрій Орлов (Орлуша) навіть написав для нього вірш, який виклав у Фейсбуку.

Далі мовою оригіналу:

С днём рождения, Миша!

Я не буду за тебя сегодня пить,

И на тост не буду напрягать умишко.

Что желаю? Я тебе желаю жить.

Просто жить до нашей скорой встречи, Мишка.

Жить, когда в душе такие холода,

Что не выскажешь и не опишешь в книжке.

Жить, когда беда слагается в года,

Жить, когда ни дна не видно, ни покрышки.

Что у нас тут? Новостей хороших нет.

Хорошо, что про тебя давно не пишут.

О! Закрылся нафиг "Гражданин поэт"

Впрочем, думаю, что ты уже наслышан…

Ну а ты чего? Живёшь по распорядку?

Заправляешь утром койку самолично?

Не скажи ещё, что делаешь зарядку,

И вообще давно ведёшь себя прилично?

Знаешь, Миша, за такое поведенье,

Как положено дружку и демократу,

Поздравляю, друг сердечный, с днём рожденья,

Как у вас там говорится? Бёздей в хату!

Я мечтаю: ты вернёшься и проснёшься

Поутру в моей каморке на диване,

У Хабенского во МХАТе тусанёшься,

Захреначишь им Треплёва в "Дяде Ване".

Впрочем, ты меня давно, Ефремов, знаешь,

Для меня театр — это дохлый вечер.

Просто извести, когда ты приезжаешь,

Где бы ни был, я тебя, Мишаня, встречу.

Нагадаємо, Єфремова після ДТП із загиблим засудили спочатку до 8 років колонії, проте пізніше термін пом’якшили до 7,5 років в’язниці.

Як повідомлялося раніше, відома російська актриса, зірка фільму "Зимова Вишня", 65-річна Олена Сафонова потрапила у серйозну аварію у центрі російської столиці.