Я вірю, ти повернешся: Орлуша віршами привітав Єфремова з днем народження
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Єфремов на волю вийде не скоро.
Російський актор Михайло Єфремов 10 листопада святкує своє 58-річчя. Однак, як і попередній день народження, цей він проводить у колонії через ДТП, яка сталася 9 червня 2020 року.
Цього року він святкує у компанії інших ув’язнених, оскільки ніхто з близьких до нього потрапити не зміг.
Проте друзі про нього не забули, а поет Андрій Орлов (Орлуша) навіть написав для нього вірш, який виклав у Фейсбуку.
Далі мовою оригіналу:
С днём рождения, Миша!
Я не буду за тебя сегодня пить,
И на тост не буду напрягать умишко.
Что желаю? Я тебе желаю жить.
Просто жить до нашей скорой встречи, Мишка.
Жить, когда в душе такие холода,
Что не выскажешь и не опишешь в книжке.
Жить, когда беда слагается в года,
Жить, когда ни дна не видно, ни покрышки.
Что у нас тут? Новостей хороших нет.
Хорошо, что про тебя давно не пишут.
О! Закрылся нафиг "Гражданин поэт"
Впрочем, думаю, что ты уже наслышан…
Ну а ты чего? Живёшь по распорядку?
Заправляешь утром койку самолично?
Не скажи ещё, что делаешь зарядку,
И вообще давно ведёшь себя прилично?
Знаешь, Миша, за такое поведенье,
Как положено дружку и демократу,
Поздравляю, друг сердечный, с днём рожденья,
Как у вас там говорится? Бёздей в хату!
Я мечтаю: ты вернёшься и проснёшься
Поутру в моей каморке на диване,
У Хабенского во МХАТе тусанёшься,
Захреначишь им Треплёва в "Дяде Ване".
Впрочем, ты меня давно, Ефремов, знаешь,
Для меня театр — это дохлый вечер.
Просто извести, когда ты приезжаешь,
Где бы ни был, я тебя, Мишаня, встречу.
Нагадаємо, Єфремова після ДТП із загиблим засудили спочатку до 8 років колонії, проте пізніше термін пом’якшили до 7,5 років в’язниці.
Як повідомлялося раніше, відома російська актриса, зірка фільму "Зимова Вишня", 65-річна Олена Сафонова потрапила у серйозну аварію у центрі російської столиці.
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