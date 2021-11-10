Я верю, ты вернешься: Орлуша стихами поздравил сидящего Ефремова с днем рождения
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Ефремов на свободу выйдет еще не скоро.
Российский актер Михаил Ефремов 10 ноября празднует свое 58 летие. Однако, как и предыдущий день рождения, этот он проводит в колонии из-за ДТП, которое произошло 9 июня 2020 года.
В этом году он празднует в компании других заключенных, поскольку никто из близких к нему попасть не смог.
Однако друзья о нем не забыли, а поэт Андрей Орлов (Орлуша) даже написал для него стих, который выложил у себя в Фейсбук.
С днём рождения, Миша!
Я не буду за тебя сегодня пить,
И на тост не буду напрягать умишко.
Что желаю? Я тебе желаю жить.
Просто жить до нашей скорой встречи, Мишка.
Жить, когда в душе такие холода,
Что не выскажешь и не опишешь в книжке.
Жить, когда беда слагается в года,
Жить, когда ни дна не видно, ни покрышки.
Что у нас тут? Новостей хороших нет.
Хорошо, что про тебя давно не пишут.
О! Закрылся нафиг "Гражданин поэт"
Впрочем, думаю, что ты уже наслышан…
Ну а ты чего? Живёшь по распорядку?
Заправляешь утром койку самолично?
Не скажи ещё, что делаешь зарядку,
И вообще давно ведёшь себя прилично?
Знаешь, Миша, за такое поведенье,
Как положено дружку и демократу,
Поздравляю, друг сердечный, с днём рожденья,
Как у вас там говорится? Бёздей в хату!
Я мечтаю: ты вернёшься и проснёшься
Поутру в моей каморке на диване,
У Хабенского во МХАТе тусанёшься,
Захреначишь им Треплёва в "Дяде Ване".
Впрочем, ты меня давно, Ефремов, знаешь,
Для меня театр — это дохлый вечер.
Просто извести, когда ты приезжаешь,
Где бы ни был, я тебя, Мишаня, встречу.
Как сообщалось ранее, Ефремова после ДТП с погибшим приговорили сначала к 8 годам колонии, однако позже срок смягчили до 7,5 лет тюрьмы.
Как сообщалось ранее, известная российская актриса, звезда фильма "Зимняя Вишня", 65-летняя Елена Сафонова попала в серьезную аварию в центре российской столицы.