Я верю, ты вернешься: Орлуша стихами поздравил сидящего Ефремова с днем рождения

Ефремов на свободу выйдет еще не скоро.

Российский актер Михаил Ефремов 10 ноября празднует свое 58 летие. Однако, как и предыдущий день рождения, этот он проводит в колонии из-за ДТП, которое произошло 9 июня 2020 года.

В этом году он празднует в компании других заключенных, поскольку никто из близких к нему попасть не смог.

Однако друзья о нем не забыли, а поэт Андрей Орлов (Орлуша) даже написал для него стих, который выложил у себя в Фейсбук.

С днём рождения, Миша!

Я не буду за тебя сегодня пить,

И на тост не буду напрягать умишко.

Что желаю? Я тебе желаю жить.

Просто жить до нашей скорой встречи, Мишка.

Жить, когда в душе такие холода,

Что не выскажешь и не опишешь в книжке.

Жить, когда беда слагается в года,

Жить, когда ни дна не видно, ни покрышки.

Что у нас тут? Новостей хороших нет.

Хорошо, что про тебя давно не пишут.

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Впрочем, думаю, что ты уже наслышан…

Ну а ты чего? Живёшь по распорядку?

Заправляешь утром койку самолично?

Не скажи ещё, что делаешь зарядку,

И вообще давно ведёшь себя прилично?

Знаешь, Миша, за такое поведенье,

Как положено дружку и демократу,

Поздравляю, друг сердечный, с днём рожденья,

Как у вас там говорится? Бёздей в хату!

Я мечтаю: ты вернёшься и проснёшься

Поутру в моей каморке на диване,

У Хабенского во МХАТе тусанёшься,

Захреначишь им Треплёва в "Дяде Ване".

Впрочем, ты меня давно, Ефремов, знаешь,

Для меня театр — это дохлый вечер.

Просто извести, когда ты приезжаешь,

Где бы ни был, я тебя, Мишаня, встречу.

Как сообщалось ранее, Ефремова после ДТП с погибшим приговорили сначала к 8 годам колонии, однако позже срок смягчили до 7,5 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, известная российская актриса, звезда фильма "Зимняя Вишня", 65-летняя Елена Сафонова попала в серьезную аварию в центре российской столицы.