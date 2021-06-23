Михаил Ефремов просит смягчить наказание: "Срок в 7,5 лет слишком суров"

Осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов и его адвокаты продолжают добиваться смягчения приговора.

Ранее, Петр Хархорин и Роман Филиппов выяснили, что погибший Захаров не был пристегнут, что могло спасти ему жизнь. На основе этого они подали кассационную жалобу на приговор.

Вместе с жалобой Михаил Ефремов написал письмо в судебную коллегию, в которой попросил пересмотреть его приговор, ведь считает, что срок в 7,5 лет слишком суров. Он не отказывается от своей вины, и готов нести наказание за преступление и просит сменить ему колонию общего режима на колонию-поселение.

Актер отметил, что за все время, что он сидит, на него не поступала ни одна жалоба. А даже наоборот, его не раз хвалили и поощряли за хорошую работу.

Кроме того, Ефремов просит суд еще раз рассмотреть детали ДТП, а именно — был ли пристегнут водитель Сергей Захаров. Как отметил актер, его интересует этот факт лишь как возможность смягчения приговора.

Телеграм-канал Baza опубликовал полное письмо актера:

Напомним, что 8 сентября известного российского актера сначала приговорили к восьми годам колонии. А после апелляции суд смячил его до семи с половиной лет. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 общего режима в Белгородской области. Артист осваивает для себя новое ремесло - учится на швею-моториста.