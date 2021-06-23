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Михаил Ефремов просит смягчить наказание: "Срок в 7,5 лет слишком суров"

Михаил Ефремов просит смягчить наказание: "Срок в 7,5 лет слишком суров"
Обновлено 14:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter

 Осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов и его адвокаты продолжают добиваться смягчения приговора.

Ранее, Петр Хархорин и Роман Филиппов выяснили, что погибший Захаров не был пристегнут, что могло спасти ему жизнь.  На основе этого они подали кассационную жалобу на приговор.

Вместе с жалобой Михаил Ефремов написал письмо в судебную коллегию, в которой попросил пересмотреть его приговор, ведь считает, что срок в 7,5 лет слишком суров. Он не отказывается от своей вины, и готов нести наказание за преступление и просит сменить ему колонию общего режима на колонию-поселение. 

Актер отметил, что за все время, что он сидит, на него не поступала ни одна жалоба. А даже наоборот, его не раз хвалили и поощряли за хорошую работу. 

Кроме того, Ефремов просит суд еще раз рассмотреть детали ДТП, а именно — был ли пристегнут водитель Сергей Захаров. Как отметил актер, его интересует этот факт лишь как возможность смягчения приговора. 

Телеграм-канал Baza опубликовал полное письмо актера:

 Напомним, что 8 сентября известного российского актера сначала приговорили к восьми годам колонии. А после апелляции суд смячил его до семи с половиной лет. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 общего режима в Белгородской области. Артист осваивает для себя новое ремесло - учится на швею-моториста.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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ДТП, Приговор, Актер, Михаил Ефремов.
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