Зірка "Перших ластівок" вперше показала оголені груди: фото робила мама

Молода актриса поділилася пікантними кадрами у мережі

20-річна українська актриса, зірка серіалу "Перші ластівки" Поліна Носихіна, яка у вересні повідомила про розлучення з хлопцем, поділилася зі своїми фанатами відвертими фото.

На своїй сторінці в Інстаграмі Поліна розмістила кадр, на якому позує без верхнього одягу та білизни. Груди актриса прикрила рукою.

У новому посту Носихіна похвалила роботу своєї мами, Таї Носихіної, яка є професійним фотографом. У свою чергу мама зірки виклала у себе на сторінці фото доньки в такому ж образі, тільки в чорно-білому форматі.

"Так цікаво робити портрети під певну роль. Занадто відверто, скаже хтось, можливо, але така акторська професія. Важливо щоб розуміли, де акторка, а де людина", — пише Тая Носихіна.

Дівчина виглядає дуже красиво

Раніше Поліна Носихіна продемонструвала струнку фігуру в білизні.