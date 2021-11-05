Юна українська актриса показала струнку фігуру в одній білизні: фото

Носихіна не приховує свою струнку фігуру та плоский живіт.

Молода українська актриса, зірка серіалу "Перші ластівки" Поліна Носихіна, яка у вересні 2021 року повідомила, що розлучилася зі своїм хлопцем, мабуть, уже за ним не сумує.

На своїй сторінці в Інстаграм 20-річна знаменитість опублікувала відвертий знімок у спідній білизні, продемонструвавши підтягнуту фігуру.

Варто зазначити, що Поліна — володарка карколомної фігури: у неї виразні плечі та шия, гарні ноги, витончені руки та ідеальний прес, що нові знімки лише підтверджують.

На фото Носихіна постала у спідній білизні бежевого кольору, та ще й без макіяжу, що підкреслило її природну красу.

Раніше "Телеграф" писав, що відома українська співачка Слава Камінська показала архівне відео, на якому показала себе до пластики.