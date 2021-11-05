Юная украинская актриса показала стройную фигуру в одном белье: фото

Носыхина не скрывают свою стройную фигуру и плоский живот.

Молодая украинская актриса, звезда сериала "Первые ласточки" Полина Носыхина, которая в сентябре 2021 года сообщила, что рассталась со своим парнем, видимо уже по нему уже не скучает.

На своей странице в Инстаграм 20-летняя знаменитость опубликовала откровенный снимок в нижнем белье, продемонстрировав подтянутую фигуру.

Стоит отметить, что Полина — обладательница сногсшибательной фигуры: у нее выразительные плечи и шея, красивые ноги, изящные руки и идеальный пресс, что новые снимки только подтверждают.

На фото Носыхина предстала в нижнем белье бежевого цвета, да еще и без макияжа, что подчеркнуло ее естественную красоту.

Ранее, "Телеграф" писал, что известная украинская певица Слава Каминская показала архивное видео, на котором показала себя до пластики.