Укр

Юная украинская актриса показала стройную фигуру в одном белье: фото

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Полина Носыхина – украинская актриса и модель. Новость обновлена 05 ноября 2021, 14:05
Полина Носыхина – украинская актриса и модель.

Носыхина не скрывают свою стройную фигуру и плоский живот.

Молодая украинская актриса, звезда сериала "Первые ласточки" Полина Носыхина, которая в сентябре 2021 года сообщила, что рассталась со своим парнем, видимо уже по нему уже не скучает. 

На своей странице в Инстаграм 20-летняя знаменитость опубликовала откровенный снимок в нижнем белье, продемонстрировав подтянутую фигуру. 

Стоит отметить, что Полина — обладательница сногсшибательной фигуры: у нее выразительные плечи и шея, красивые ноги, изящные руки и идеальный пресс, что новые снимки только подтверждают. 

На фото Носыхина предстала в нижнем белье бежевого цвета, да еще и без макияжа, что подчеркнуло ее естественную красоту. 

Ранее, "Телеграф" писал, что известная украинская певица Слава Каминская показала архивное видео, на котором показала себя до пластики.

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#Актриса #Полина Носыхина
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