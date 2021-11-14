Єлизавета II пропустила недільну службу пам’яті загиблих на війні через проблеми зі здоров’ям

Королева Великої Британії знову пропустила публічний вихід.

Королева Єлизавета II почала все частіше пропускати різні публічні виходи через проблеми зі здоров’ям. Після того, як Єлизавета II провела ніч у лікарні, лікарі рекомендували їй відпочивати.

14 листопада королева мала вже провести свій перший офіційний вихід: відвідати поминальну службу біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні. Але за кілька годин до заходу представники королеви повідомили, що Єлизавета ІІ пропустить його.

Про це повідомляє Sky News.

Причиною цього стало здоров’я монарха — Єлизавета II потягла спину.

Замість Єлизавети II вінок біля меморіалу Кенотаф поклав її принц Чарльз.

Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II стала прабабусею в 12-й раз. На цей раз правнучку подарувала принцеса Беатріс Йоркська, яка народила дівчинку.