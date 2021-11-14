Єлизавета II пропустила недільну службу пам’яті загиблих на війні через проблеми зі здоров’ям
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Королева Великої Британії знову пропустила публічний вихід.
Королева Єлизавета II почала все частіше пропускати різні публічні виходи через проблеми зі здоров’ям. Після того, як Єлизавета II провела ніч у лікарні, лікарі рекомендували їй відпочивати.
14 листопада королева мала вже провести свій перший офіційний вихід: відвідати поминальну службу біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні. Але за кілька годин до заходу представники королеви повідомили, що Єлизавета ІІ пропустить його.
Про це повідомляє Sky News.
Причиною цього стало здоров’я монарха — Єлизавета II потягла спину.
Замість Єлизавети II вінок біля меморіалу Кенотаф поклав її принц Чарльз.
Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II стала прабабусею в 12-й раз. На цей раз правнучку подарувала принцеса Беатріс Йоркська, яка народила дівчинку.
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