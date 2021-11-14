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"Ще трохи моїх плавок і *опи": Софія Стужук похвалилася перед фанатами своїми формами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Софія Стужук Новина оновлена 14 листопада 2021, 21:29
Софія Стужук

Відомий блогер засвітила сексуальні сідниці у крихітному бікіні.

Відома українська блогерка Софія Стужук, яка зворушливо привітала свого померлого чоловіка Дмитра Стужука з днем народження, продовжує радувати очі своїх шанувальників своїми відвертими знімками.

На початку листопада блогерка разом зі своїми дітьми вирушила у відпустку до Домінікани. На своїй сторінці Інстаграм Стужук активно ділилася яскравими знімками з відпочинку, як своїх, так і зі своїми дітьми.

"Ми тут уже зібралися летіти додому, але в мене все ще дуже багато гарного неопублікованого контенту" — написала Стужук під черговою добіркою своїх відвертих знімків.

На фото Софія з’явилася у крихітному бікіні, позуючи у сексуальних позах біля пальми.

Раніше "Телеграф" писав, що Софія Стужук потрапила під хвилю критики від користувачів мережі за своєрідну вшанування пам’яті Дмитра Стужука. У день його смерті блогерка цілий день лила сльози, але за день до цього тусила в одному з нічних клубів на дівич-вечорі.

Теги:
#Блогер #Софія Стужук
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