"Ще трохи моїх плавок і *опи": Софія Стужук похвалилася перед фанатами своїми формами

Відомий блогер засвітила сексуальні сідниці у крихітному бікіні.

Відома українська блогерка Софія Стужук, яка зворушливо привітала свого померлого чоловіка Дмитра Стужука з днем народження, продовжує радувати очі своїх шанувальників своїми відвертими знімками.

На початку листопада блогерка разом зі своїми дітьми вирушила у відпустку до Домінікани. На своїй сторінці Інстаграм Стужук активно ділилася яскравими знімками з відпочинку, як своїх, так і зі своїми дітьми.

"Ми тут уже зібралися летіти додому, але в мене все ще дуже багато гарного неопублікованого контенту" — написала Стужук під черговою добіркою своїх відвертих знімків.

На фото Софія з’явилася у крихітному бікіні, позуючи у сексуальних позах біля пальми.

Раніше "Телеграф" писав, що Софія Стужук потрапила під хвилю критики від користувачів мережі за своєрідну вшанування пам’яті Дмитра Стужука. У день його смерті блогерка цілий день лила сльози, але за день до цього тусила в одному з нічних клубів на дівич-вечорі.