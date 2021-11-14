"Еще немного моих плавок и *опы": София Стужук похвасталась перед фанатами своими формами

Известный блогер засветила сексуальные ягодицы в крошечном бикини.

Известная украинская блогерша София Стужук, которая ранее трогательно поздравила своего умершего мужа Дмитрия Стужука с днем рождения, продолжает радовать глаза своих поклонников своими откровенными снимками.

В начале ноября блогерша вместе со своими детьми отправилась в отпуск в Доминикану. На своей странице в Инстаграм Стужук активно делилась яркими снимками с отдыха, как своих, так и со своими детьми.

"Мы тут уже собрались лететь домой, но у меня всё ещё очень много красивого неопубликованного контента" — написала Стужук под очередной подборкой своих откровенных снимков.

На фото София появилась в крошечном бикини, позируя в сексуальных позах возле пальмы.

Ранее, "Телеграф" писал, что София Стужук попала под волну критики от пользователей сети за своеобразное почтение памяти Дмитрия Стужука. В день его смерти блогерша целый день лила слезы, но за день до этого тусила в одном из ночных клубов на девичнике.