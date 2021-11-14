Укр

"Еще немного моих плавок и *опы": София Стужук похвасталась перед фанатами своими формами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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София Стужук Новость обновлена 14 ноября 2021, 21:29
София Стужук

Известный блогер засветила сексуальные ягодицы в крошечном бикини.

Известная украинская блогерша София Стужук, которая ранее трогательно поздравила своего умершего мужа Дмитрия Стужука с днем рождения, продолжает радовать глаза своих поклонников своими откровенными снимками. 

В начале ноября блогерша вместе со своими детьми отправилась в отпуск в Доминикану. На своей странице в Инстаграм Стужук активно делилась яркими снимками с отдыха, как своих, так и со своими детьми. 

"Мы тут уже собрались лететь домой, но у меня всё ещё очень много красивого неопубликованного контента" — написала Стужук под очередной подборкой своих откровенных снимков. 

На фото София появилась в крошечном бикини, позируя в сексуальных позах возле пальмы. 

Ранее, "Телеграф" писал, что София Стужук попала под волну критики от пользователей сети за своеобразное почтение памяти Дмитрия Стужука. В день его смерти блогерша целый день лила слезы, но за день до этого тусила в одном из ночных клубов на девичнике.

Теги:
#Блогер #София Стужук
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