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Число жертв тисняви на концерті Тревіса Скотта зросло до 10-ти: у лікарні помер 9-річний хлопчик

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото — 9-річний Езра Блаунт позує на музичному фестивалі Astroworld у Х’юстоні, США Новина оновлена 15 листопада 2021, 11:30
На фото — 9-річний Езра Блаунт позує на музичному фестивалі Astroworld у Х’юстоні, США

Під час тисняви травми отримали понад 300 осіб

Дев’ятирічний хлопчик, розчавлений натовпом на музичному фестивалі Astroworld у Х’юстоні, штат Техас, помер у неділю, 14 листопада. Число загиблих внаслідок смертельної тисняви досягло десяти.

Як повідомляє The Washington Post, хлопчика звали Езра Блаунт. Батько хлопчика Трестон Блаунт розповів, що з сином він був за натовпом, і Езра сидів на плечах батька. Після того, як американський репер Тревіс Скотт вийшов на сцену, натовп ринув уперед. Чоловік знепритомнів, а дитина впала на землю, де її затоптали.

Хлопчик був у комі, перебуваючи на апараті життєзабезпечення. Він отримав серйозну травму мозку, печінки та нирок.

Мер Х’юстона Сільвестр Тернер написав у Twitter, що він був "засмучений, дізнавшись про смерть Езри".

Раніше померла дівчина, яку впустили поліцейські, коли допомагали пораненим після тисняви. Четверо чоловіків мали донести дівчину на ношах до медпункту, але впустили її. Поранена сильно вдарилася головою об металеві ґрати.

Як це сталося, дивіться на відео (18+):

Нагадаємо, що концерт репера Тревіса Скотта проходив у Х’юстоні 5 листопада у рамках музичного фестивалю Astroworld у парку NRG. На концерті були присутні близько 50 тисяч людей. Під час тисняви травми отримали понад 300 людей. Вісім фанатів репера померли від отриманих травм. Усі вони були молодими людьми віком від 14 до 27 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про іншу масову трагедію, яка сталася днями в Панамі. Там убивством із численними жертвами закінчилася невдала спроба повторити популярний зараз у світі серіал "Гра в кальмара".

Теги:
#Жертви #Концерти #Тревіс Скотт
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