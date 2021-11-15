Укр

Число жертв давки на концерте Трэвиса Скотта выросло до 10-ти: в больнице скончался 9-летний мальчик

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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На фото - 9-летний Эзра Блаунт позирует на музыкальном фестивалее Astroworld в Хьюстоне, США Новость обновлена 15 ноября 2021, 11:30
На фото - 9-летний Эзра Блаунт позирует на музыкальном фестивалее Astroworld в Хьюстоне, США

Во время давки травмы получили более 300 человек

Девятилетний мальчик, раздавленный толпой на музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне, штат Техас, скончался в воскресенье, 14 ноября. Число погибших в результате смертельной давки достигло десяти.

Как сообщает The Washington Post, мальчика звали Эзра Блаунт. Отец мальчика Трестон Блаунт рассказал, что с сыном он находился позади толпы, и Эзра сидел на плечах отца. После того, как американский рэпер Трэвис Скотт вышел на сцену, толпа хлынула вперед. Мужчина потерял сознание, а ребенок упал на землю, где его затоптали.

Мальчик был в коме, находясь на аппарате жизнеобеспечения. Он получил серьезную травму мозга, печени и почек.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер написал в Twitter, что он был "опечален, узнав о смерти Эзры".

Ранее умерла девушка, которую уронили полицейские, когда помогали раненым после давки. Четверо мужчин должны были донести девушку на носилках до медпункта, но уронили ее. Раненая сильно ударилась головой об металлическую решетку.

Как это случилось, смотрите на видео (18+):

Напомним, что концерт рэпера Трэвиса Скотта проходил в Хьюстоне 5 ноября в рамках музыкального фестиваля Astroworld в парке NRG. На концерте присутствовали около 50 тысяч человек. Во время давки травмы получили более 300 человек. Восемь фанатов рэпера скончались от полученных травм. Все они были молодыми людьми в возрасте от 14 до 27 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о другой массовой трагедии, которая произошла на днях в Панаме. Там убийством с многочисленными жертвами закончилась неудачная попытка повторить популярный сейчас в мире сериал "Игра в кальмара".

Теги:
#Жертвы #Концерты #Трэвис Скотт
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