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По мему "go to horny jail" зробили іграшку: про що він і за що собаку стукнули по голові битою (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Чимс та "bonk"
Чимс та "bonk"

Популярний мем отримав втілення як іграшки.

Господиня відомого в мережі пса Чимса випустила іграшку, яка повторює сюжет популярного мема "go to horny jail" ("вирушай у в’язницю для хтивих").

Короткий ролик із рекламою іграшки був оприлюднений у телеграм-каналі TJournal.

Як видно на відео, господиня навіть відтворила сюжет мема, стукнувши свого собаку по голові битою з пінопласту.

Варто зазначити, що цього сиба-іну насправді звуть не Чимс, а Болці. Згідно з сюжетами в інтернеті, він є головним противником іншого сиба-іну, на імʼя Кабосу, більш відомого в мережі, як Доге (Doge).

Сам мем виглядає так:

Go to horny jail
Go to horny jail

Передісторія його появи пов’язана з іншою картинкою, яка з’явилася в соцмережі для художників і фотографів Deviant Art ще у 2016 році, проте почала набирати популярності лише у березні 2021 року.

На ній була зображена героїня мультфільму "Місто героїв" тітонька Кес, якій автор домалював глибоке декольте та збільшив груди.

Тітонька Кес в оригіналі
Тітонька Кес в оригіналі
Тітонька Кес у мережі
Тітонька Кес у мережі

Мем з Чимсом спочатку використовувався для відповіді на сексуалізацію цього персонажа, а потім його почали застосовувати взагалі у будь-яких випадках, коли є натяк на сексуальний контекст опублікованої картинки чи посту.

Після цього мем обріс численними варіаціями, які намагаються зберегти оригінальний посил.

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Як повідомлялося раніше, у Санкт-Петербурзі співробітники метро увійшли в роль персонажів відеоігри, щоб записати ролик для Tik-Tok. Вийшло те, що зазвичай описують словом "крінж".

Теги:
#Гумор #Мем #Сіба-іну
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