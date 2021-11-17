Канал HBO випустить спецепізод "Гаррі Поттера", де знімуться Деніел Редкліфф, Емма Вотсон та Руперт Грінт (відео)

Спецвипуск отримає назву "Повернення до Гоґвортсу".

Хороші новини в ці сірі листопадові будні прийшли до фанів Гаррі Поттера. До 20-річчя виходу першого фільму про юного чарівника на каналі HBO Max вийде спеціальний епізод про знаменитого чарівника. Показати шанувальникам його обіцяють у новорічну ніч.

У спецепізоді ми побачимо всіх виконавців головних ролей у франшизі — Деніела Редкліффа, Емму Вотсон та Руперта Грінта, а також Тома Фелтона, який зіграв Драко Малфоя, Роббі Колтрейна (Хагріда), виконавців ролі близнюків Візлі. Невіла Долгопупса та багатьох інших. Також у картині з’явиться режисер перших двох частин фільму Кріс Коламбус.

При цьому з трейлера поки що незрозуміло, як саме виглядатиме спецвипуск: у ньому нам показали лише нарізку кадрів із попередніх частини кіносаги. Втім, відомо, що учасники зйомок фільмів про Гаррі Поттера розкажуть, як вони проходили. Нова картина отримає назву "Повернення до Гоґвортсу".

Спецепізод вийде на HBO Max 1 січня 2022 року. Тим часом шанувальники знаменитої кіносаги вже чекають на нього з нетерпінням. У коментарях під трейлером люди залишили безліч захоплених відгуків, наголосивши, що не можуть дочекатися, коли знову побачать улюблених героїв свого дитинства.

Як повідомляв "Телеграф", у травні 2021 року на екрани вийшов спецепізод знаменитого серіалу "Друзі", в якому з’явилися всі виконавці головних ролей. У ньому актори поділилися закулісними подробицями зйомок.