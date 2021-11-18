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Чому не можна спати навпроти дзеркала: прикмети та забобони

Автор
Яна Мосійчук
Дата публікації
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Автор
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Дзеркало має дуже сильну енергетику Новина оновлена 18 листопада 2021, 16:42
Дзеркало має дуже сильну енергетику

Подружжю не можна спати навпроти дзеркала

Дзеркало — надзвичайно важлива річ у кожній кімнаті, але існує багато правил та прикмет, що не можна робити навпроти дзеркала. Адже воно має дуже сильну енергетику. Спеціально для вас "Телеграф" підготував найпопулярніші прикмети, чому не можна спати навпроти дзеркала.

Не можна ставити дзеркало навпроти ліжка, оскільки сон буде неспокійним, а у маленьких дітей може бути переляк, повідомляє cbo.org.ua.

Також людина може "проспати" своє щастя, або ж її душа може заблукати між реальним світом та дзеркальним, і не повернутись у тіло людини.

Подружжю сон навпроти дзеркала вістує постійні сварки та непорозуміння. А якщо спати одному навпроти дзеркала, то можна на все життя залишитись самотнім. Також кажуть, що через сильну енергетику дзеркало забирає у сплячого позитивну енергію, і людина не висипляється, а навпаки — просинається втомленою.

Раніше "Телеграф" розповідав чому в будинку не можна тримати тріснуте дзеркало.

Теги:
#Народні прикмети #Дзеркало #Прикмети
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