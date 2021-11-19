Розлучена Кім Кардаш’ян завела роман із молодим коміком: спільні фото пари

Раніше Девідсон зустрічався з Аріаною Гранде та Кейт Бекінсейл

Шлюб знаменитостей Кім Кардаш’ян та репера Каньє Веста розпався на початку 2021 року, хоча чутки про розлади в сім’ї зіркової пари ходили ще раніше. Через півроку світська левиця була помічена з новим кавалером, яким виявився американський актор і комік Піт Девідсон. 16 листопада хлопцеві виповнилося 28 років.

Ексклюзивними фото у п’ятницю, 19 листопада, поділилося видання Daily Mail. Зазначається, що пара офіційно підтвердила свої стосунки.

Папараці днями помітили Кім і Піта, що трималися за руки, в Палм-Спрінгс, штат Каліфорнія. Пара не приховувала своїх усмішок, коли прогулювалася біля особняка (за 12 мільйонів доларів) матері Кім, 66-річної Кріс Дженнер. Зазначається, що відносини Кардаш’ян та Девідсона "це щось більше, ніж швидкоплинна інтрижка".

Це перший роман зірки реаліті-шоу з того часу, як вона подала на розлучення з колишнім чоловіком та батьком своїх чотирьох дітей. Пізніше, обговорюючи з сестрами Хлої та Кортні своє розлучення, Кім сказала, що розлучилася з Каньє спокійно і без скандалів.

Щодо Піта Девідсона, то його можна назвати підкорювачем сердець. Свого часу актор зустрічався з такими зірками, як Аріаною Гранде, з якою Піт був заручений, Маргарет Куеллі, Кайєй Гербер, а також 48-річною актрисою Кім Бекінсейл. У квітні з’явилася інформація, що Девідсона пов’язують романтичні стосунки із зіркою серіалу "Бріджертони" Фібі Дайневор.

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