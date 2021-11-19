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Розлучена Кім Кардаш’ян завела роман із молодим коміком: спільні фото пари

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Роман між 41-річною Кім Кардаш’ян та 28-річним Пітом Девідсоном офіційно розпочався Новина оновлена 19 листопада 2021, 15:23
Роман між 41-річною Кім Кардаш’ян та 28-річним Пітом Девідсоном офіційно розпочався

Раніше Девідсон зустрічався з Аріаною Гранде та Кейт Бекінсейл

Шлюб знаменитостей Кім Кардаш’ян та репера Каньє Веста розпався на початку 2021 року, хоча чутки про розлади в сім’ї зіркової пари ходили ще раніше. Через півроку світська левиця була помічена з новим кавалером, яким виявився американський актор і комік Піт Девідсон. 16 листопада хлопцеві виповнилося 28 років.

Ексклюзивними фото у п’ятницю, 19 листопада, поділилося видання Daily Mail. Зазначається, що пара офіційно підтвердила свої стосунки.

Папараці днями помітили Кім і Піта, що трималися за руки, в Палм-Спрінгс, штат Каліфорнія. Пара не приховувала своїх усмішок, коли прогулювалася біля особняка (за 12 мільйонів доларів) матері Кім, 66-річної Кріс Дженнер. Зазначається, що відносини Кардаш’ян та Девідсона "це щось більше, ніж швидкоплинна інтрижка".

Це перший роман зірки реаліті-шоу з того часу, як вона подала на розлучення з колишнім чоловіком та батьком своїх чотирьох дітей. Пізніше, обговорюючи з сестрами Хлої та Кортні своє розлучення, Кім сказала, що розлучилася з Каньє спокійно і без скандалів.

Щодо Піта Девідсона, то його можна назвати підкорювачем сердець. Свого часу актор зустрічався з такими зірками, як Аріаною Гранде, з якою Піт був заручений, Маргарет Куеллі, Кайєй Гербер, а також 48-річною актрисою Кім Бекінсейл. У квітні з’явилася інформація, що Девідсона пов’язують романтичні стосунки із зіркою серіалу "Бріджертони" Фібі Дайневор.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська співачка Анна Тричер виходить заміж за відомого блогера Олександра Волошина. Рідних дівчини ця новина дуже засмутила.

Теги:
#Кім Кардашьян #Піт Девідсон
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