Разведенная Ким Кардашьян завела роман с молодым комиком: совместные фото пары

Ранее Дэвидсон встречался с Арианой Гранде и Кейт Бекинсейл

Брак знаменитостей Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста распался в начале 2021 года, хотя слухи о разладах в семье звездной пары ходили еще раньше. Спустя полгода светская львица была замечена с новым кавалером, которым оказался американский актер и комик Пит Дэвидсон. 16 ноября парню исполнилось 28 лет.

Эксклюзивными фото в пятницу, 19 ноября, поделилось издание Daily Mail. Отмечается, что пара официально подтвердила свои отношения.

Папарацци на днях заметили державшихся за руки Ким и Пита в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Пара не скрывала своих улыбок, когда прогуливалась возле особняка (за 12 миллионов долларов) матери Ким, 66-летней Крис Дженнер. Отмечается, что отношения Кардашьян и Дэвидсона "это нечто большее, чем мимолетная интрижка".

Это первый роман звезды реалити-шоу с тех пор, как она подала на развод с бывшим мужем и отцом своих четырех детей. Позже, обсуждая с сестрами Хлои и Кортни свой развод, Ким сказала, что рассталась с Канье спокойно и без скандалов.

По поводу Пита Дэвидсона, то его можно назвать покорителем сердец. В свое время актер встречался с такими звездами, как Арианой Гранде, с которой Пит был помолвлен, Маргарет Куэлли, Кайей Гербер, а также 48-летней актрисой Ким Бекинсейл. В апреле появилась информация, что Дэвидсона связывают романтические отношения со звездой сериала "Бриджертоны" Фиби Дайневор.

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