"Очам боляче дивитися": в Росії представили ремейк мультфільму "Ну, постривай!" (відео)
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Улюблені для багатьох герої дитинства стали об’ємними завдяки 3D
У неділю, 21 листопада, російська мультиплікаційна студія "Союзмультфільм" представила світові трейлер оновленої версії культової стрічки "Ну, постривай!".
Що відомо про перезапуск та як прийняли ремейк глядачі, розповість "Телеграф".
Про мультик
Сам трейлер був представлений у рамках російського Comic Con. Творці перезапуску — який, до речі, називається "Ну, постривай! Канікули", — кажуть, що їм довелося дещо постаратися над оновленням персонажів.
Так, серед іншого, нинішнього Вовка глядачі більше не побачать із цигаркою. Все тому, що російське законодавство забороняє показувати куріння та алкоголь у стрічках рейтингу нижче 18+.
Тепер замість нікотинової залежності Вовк матиме ігрову. Так-так, вам не здалося, у новій версії мультфільму він стане геймером.
Також у трейлері можна помітити інших персонажів, які навіть мають кілька реплік, а не як у оригіналі – є більше тлом для головних героїв.
Став сучаснішим і сам антураж: наприклад, у Зайця на руці можна помітити популярний зараз "розумний годинник".
З екрану до глядачів Вовк звертатиметься голосом Гаріка Харламова. Зайця ж озвучив Дмитро Хрустальов. Прем’єра очікується у грудні 2021 року.
Нагадаємо, що оригінальна версія "Ну, постривай!" виростила не одне покоління дітей. Вперше на екранах культова парочка Вовка та Зайця з’явилася 1969-го.
Про реакцію мережі
Резюмувати цей пункт можна двома словами — "все погано". За понад три години від прем’єри трейлера на YouTube ролик набрав у чотири рази більше дизлайків, ніж лайків. Також до відео відключені коментарі — у мережі вже припустили, що через обурення глядачів.
Тим не менш, користувачі інтернету продовжують обговорювати стрічку на інших майданчиках. І ось користувачі Twitter дуже і незадоволені.
Пропонуємо подивитися трейлер і вам, щоб сформувати свою думку.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому користувачі мережі активно цікавилися ймовірною смертю Сквідварда, одного з персонажів мультсеріалу "Губка Боб".
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