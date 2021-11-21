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"Очам боляче дивитися": в Росії представили ремейк мультфільму "Ну, постривай!" (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Більшість користувачів мережі жахнулися через нових Вовка та Зайця Новина оновлена 21 листопада 2021, 16:58
Більшість користувачів мережі жахнулися через нових Вовка та Зайця

Улюблені для багатьох герої дитинства стали об’ємними завдяки 3D

У неділю, 21 листопада, російська мультиплікаційна студія "Союзмультфільм" представила світові трейлер оновленої версії культової стрічки "Ну, постривай!".

Що відомо про перезапуск та як прийняли ремейк глядачі, розповість "Телеграф".

Про мультик

Сам трейлер був представлений у рамках російського Comic Con. Творці перезапуску — який, до речі, називається "Ну, постривай! Канікули", — кажуть, що їм довелося дещо постаратися над оновленням персонажів.

Кадр із трейлера
Кадр із трейлера

Так, серед іншого, нинішнього Вовка глядачі більше не побачать із цигаркою. Все тому, що російське законодавство забороняє показувати куріння та алкоголь у стрічках рейтингу нижче 18+.

Тепер замість нікотинової залежності Вовк матиме ігрову. Так-так, вам не здалося, у новій версії мультфільму він стане геймером.

Також у трейлері можна помітити інших персонажів, які навіть мають кілька реплік, а не як у оригіналі – є більше тлом для головних героїв.

Заєць, Вовк та інші персонажі мультфільму
Заєць, Вовк та інші персонажі мультфільму

Став сучаснішим і сам антураж: наприклад, у Зайця на руці можна помітити популярний зараз "розумний годинник".

З екрану до глядачів Вовк звертатиметься голосом Гаріка Харламова. Зайця ж озвучив Дмитро Хрустальов. Прем’єра очікується у грудні 2021 року.

Нагадаємо, що оригінальна версія "Ну, постривай!" виростила не одне покоління дітей. Вперше на екранах культова парочка Вовка та Зайця з’явилася 1969-го.

Оригінальні Вовк та Заєць
Оригінальні Вовк та Заєць

Про реакцію мережі

Резюмувати цей пункт можна двома словами — "все погано". За понад три години від прем’єри трейлера на YouTube ролик набрав у чотири рази більше дизлайків, ніж лайків. Також до відео відключені коментарі — у мережі вже припустили, що через обурення глядачів.

Кількість реакція говорить сама за себе
Кількість реакція говорить сама за себе

Тим не менш, користувачі інтернету продовжують обговорювати стрічку на інших майданчиках. І ось користувачі Twitter дуже і незадоволені.

Пропонуємо подивитися трейлер і вам, щоб сформувати свою думку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому користувачі мережі активно цікавилися ймовірною смертю Сквідварда, одного з персонажів мультсеріалу "Губка Боб".

Теги:
#Відео #Мультфільм #Трейлер #Ну, стережись
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